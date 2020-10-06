台幣早盤驟升3.1角成最強非美貨幣 估央行在28.5元布下最重防線

台北匯市今 (6) 日再度走強，開盤不到 15 分鐘已逼近 28.7 元價位，最高來到 28.71 元，升值多達 3.1 角，續創 2011 年 8 月以來新高價，升幅一度超過 1%，成最強非美貨幣。

台幣今日以 29 元、小幅升值 2 分開出，隨即快速走升，開盤不到 15 分鐘連續升破 29、28.9、28.8 元三大關卡，就連 28.7 元也差一點未能守住，盤中升幅在 1% 上下，是表現最強勢的非美貨幣。

反觀主要亞幣中，泰銖、日圓和星元小幅升值 0.05% 左右，韓元更是貶值逾 0.25%。

法人認為，央行將持續在尾盤前作價穩定匯市，先觀察央行是否仍力守 29 元關卡，而過去 20 年來，台幣最高點僅在 28.5 元附近，是前總裁彭淮南設下的可容忍最高限度，因此，預料央行總裁楊金龍將在 28.5 元關卡布下最重防線。

隨著美國總統川普出院，緩解市場不確定性，台股今日在此訊息的激勵下，加上資金行情簇擁，再度上漲超過百點，衝破月線和季線反壓。

不過，統一投顧提醒，考量美國總統大選選情激烈，美中關係緊張不減，且新刺激法案兩黨協商遙遙無期，為市場平添變數，加劇金融市場波動。