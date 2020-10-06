【Wen姐筆記】川普神復原助攻月季線？多方決勝3條件

美國總統川普確診新冠肺炎疫情，住院短短 3 天就「神復原」出院，助漲美股道瓊指數收復 28000 點！是否也可望助攻台股收付月季線？台股面臨 12600 關鍵價區，多方決勝有 3 條件，分別為新台幣匯率、成交量能以及電子主流歸隊！關鍵點位為 12555、12631 與 12682 點。

今日要再度挑戰月季線，必須站穩 12500 點關卡，兩端哨站為 12488 與 12520 點，如能收復 12555 點，正式進入 12600 點與月季線攻防區! 12600 點兩端哨站為 12588 與 12616 點，多方如能直取 12631 與 12666 點，將可重返多方疆域，劍指 12700 點！12700 兩端哨站為 12682 與 12717 點。但如 12488 點未能站穩，多方反攻氣勢偏弱，12456 點將是重要關鍵，如棄守需提防空方再度發動攻勢，往 12400 點與 12350 點回測，其中 12400 點關卡兩端哨站為 12424 與 12386 點，如再棄守需提防賣壓擴大！

台股昨日衝關月季線，新台幣匯率持續升值，早盤衝破 29 元大關，不過股匯不同調，台積電開高走低，即預告昨日闖關月季線無功而返！今日美股作球助攻，多方要收復月季線，就不能重演昨日憾事，新台幣匯率續升，台積電、大立光與鴻海等電子三王，就不能軟腳! 另一個觀察重點為成交量能，量能也不能再縮，必須儘速回到 1800-2000 億元水準之上！

由於本周仍有國慶日連假，市場觀望氣氛仍濃，不過多方要收復月季線，盤面必須有明確主流族群帶隊！台積電與聯電領軍的半導體族群，或是跌深反彈的蘋果概念股，如能出現族群性的反攻，對指數較有幫助! 在選股方面，本周可關注 9 月營收創高者，並鎖法人第 4 季的換股布局動作！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)