〈循環經濟〉永豐餘將帶領食安紙走向歐洲 未來致力生質材應用

永豐餘投控 (1907-TW) 技術長暨華紙 (1905-TW) 董事長黃鯤雄今 (6) 日出席「台灣循環經濟週」記者會時表示，永豐餘 DNA 中就有循環經濟，從台灣蔗渣造紙起家，目前正積極帶領食安紙走向歐洲，未來將著力於生質能源，研發生質材的應用，黃鯤雄說：「永豐餘將致力於找回還沒有石化之前，仰賴森林，以零廢棄、再生循環經濟為企業目標。」

黃鯤雄表示，永豐餘率先設置了全台第一座工業用零燃煤鍋爐，與全台最大沼氣發電設施，保有該公司 1924 年初創時，運用農業廢棄物的甘蔗渣來造紙的初心，永豐餘 DNA 中就有循環經濟。

永豐餘指出，全台最大沼氣發電設施位於永豐餘新屋廠，目前新屋廠沼氣發電已設第一期共計 2400kW 的發電系統；第二期共 2812kW 的發電系統即將於 2020 年下半年完工，屆時沼氣日產量將增加至 3.2 萬立方米，年發電量將達 4200 萬度，約等於台灣約 1.2 萬戶家庭用電。

除了能源循環，永豐餘也積極著墨於紙的循環，黃鯤雄指出，以漿紙原料取代石化原料已有前例，華紙全力投入紙材研發創新，食安紙以「益利」（Easy）系列品牌為名，希望帶領食安紙走出國際。

黃鯤雄進一步表示，他下周 10/19 將參加「歐洲特殊紙大會」(Specialty Papers Europe 2020)，中華紙漿為全亞洲唯一受邀的紙廠，於線上論壇中介紹食安紙，也希望將此食安紙的技術認證和技術支援賣給歐洲大廠，做出經濟規模。

此外，黃鯤雄表示，在降低石化產品依賴的理念下，永豐餘在 2019 年初成立「新川創新」公司，永豐餘認為，纖維素、澱粉等透過光合作用而產生的碳水化合物生物基質，與石化原料相比，具有化學性質相近、生產成本更低與可快速再生的效益，將成為新世代最具開發應用潛力的原料，「找回還沒有石化之前，仰賴森林的循環經濟生活。」

黃鯤雄表示，新川創新目前是「練兵階段」，先將各種新研發運用集團內部資源，將持續透過開發可再生材料如生物質化學品、燃料等新技術，替代現有石化衍生產品，未來或許可以承接外面的案子，不用局限在公司內部。