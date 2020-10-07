台幣強升衝擊出口 經濟部將向央行反映廠商意見

新台幣近期強勢升值，甚至驚見 28 字頭，讓不少以出口產業大喊「做白工」，對此，經濟部長王美花今 (7) 日出席活動表示，台幣升值將影響傳產、機械業國際競爭力，經濟部近期會與產業了解情況，並向央行反映廠商意見。

王美花表示，台幣升值，對台灣以出口為導向的傳產、製造業不利，降低廠商國際競爭力，不過匯率問題仍需由央行進行判斷，但經濟部會與廠商站在一起，在了解廠商情況後，近期會把廠商意見反應給央行。

台灣機械公會理事長柯拔希日前就呼籲央行，匯率升貶應跟著主要競爭國家，才能維持產業出口競爭力，若新台幣升破 29 元，廠商就等於在做白工，而廠商要有資金，才能進行投資研發設備。

另一方面，面對新台幣強升，是否影響外商來台投資意願，王美花回應，目前評估不會影響廠商來台投資意願，加上近期外商來台投資集中半導體、綠能產業，對於匯率的影響較傳產、製造業小。

因應外商持續擴大在台太陽光電、離岸風電等綠能投資，王美花表示，包含丹麥商沃旭、哥本哈根基礎建設、澳商麥格理、德商允能、日商 JERA 等，今年已在台灣投資達約新台幣 607 億元，經濟部也將在第 4 季正式訂出離岸風電區塊開發規則。