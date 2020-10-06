台幣收28.96元9年來首見 熱錢進逼彭淮南防線

在外資積極匯入下，新台幣兌美元匯價連 5 升，今 (6) 日早盤強勢升值逾 3 角，最高來到 28.71 元，儘管央行強力阻升，終場仍失守 29 元整數關卡，收在 28.96 元，為 9 年來新高，並持續朝彭淮南防線 28.5 元靠攏。

美國總統川普迅速出院，激勵美股反彈，台北股匯今日再度出現雙漲走勢，新台幣以 29.00 元開出後，受外資積極匯入、出口商拋匯的影響，早盤強勢衝破 29、28.9、28.8 三道關卡，一度升值 3.1 角，來到 29.71 元的價位。

央行尾盤按慣例進場調節，新台幣以 28.96 元作收，升值 6 分，台北外匯市場成交金額 11.62 億美元，不僅衝破節節敗退的 29 元「楊金龍防線」，更持續朝 28.5 元「彭淮南防線」靠攏，台幣今日在非美貨幣中表現最為強勢。

不過，法人提醒，考量美國總統大選選情激烈，美中緊張關係不減，且新刺激法案兩黨協商遙遙無期，為市場增添變數，加劇金融市場波動。

觀察主要貨幣表現，韓元兌美元貶值 0.42%；澳幣貶 0.33%；歐元、英鎊及加幣同步走軟；台幣、人民幣、日圓及泰銖等匯價相對走升。