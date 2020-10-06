消弭關係人疑慮 街口宣布將退出街口投信董事會

為消弭關係人疑慮，街口金融科技公司今 (6) 日宣布，將完全退出街口投信董事會，這也是前街口投信董事、街口金融科技執行長胡亦嘉在日前遭金管會解職後，首度宣示街口金融科技全面退出街口投信的董事會成員。

街口投信股權有 25% 是由街口金融科技公司持有，在投資兩年後已讓街口投信轉虧為盈，現為尊重主管機關對於金融機構的獨立性，消弭任何關係人產生的公司治理疑慮，街口金融科技將在下周四 (15 日) 街口投信的董事會上，請辭所有董事席位。街口投信董事席次共有 7 席，街口金科占有 2 席，將全面退出 2 席董事。

對此，金管會證期局副局長蔡麗玲指出，街口投信林姓監察人身兼街口電支法務長，依法規，投信的「董事、監察人、關係企業」本身都有要守的份際，希望未來街口能區隔公司、關係企業的目標與權責，建立完善的公司治理，包含內控、監察人獨立性。

街口強調，未來將專注技術開發，並以與其他專業金融機構合作的模式，持續推動臺灣金融科技的發展；以及利用街口的技術能力與在電子支付領域建立的基礎，協助扶植臺灣網路新創產業。

街口金融科技執行長胡亦嘉表示，街口對推動臺灣金融科技的目標不會改變，將專注於技術端的發展，在金融科技發展中扮演科技的角色，與專業金融機構合作，共同推出創新的產品，也盼能持續與金管會溝通，配合金管會規劃的方向，協助臺灣金融科技快速發展。

胡亦嘉進一步指出，街口電子支付也將持續協助商家數位轉型，鞏固電子支付的龍頭地位。展望未來，街口支付因為已有良好的基礎，包含用戶實名制機制與連結銀行帳戶扣款模式，在金融科技發展中扮演關鍵的基礎建設，除與金融機構大力合作外，也將利用街口支付的平台與技術，協助扶植臺灣新創公司。

胡亦嘉表示，街口也以接軌國際為目標，協助將國外大型網路公司落地臺灣，透過引入技術的方式，集結更多的能力，協助臺灣數位化的推進。未來更將攜手臺灣的新創業者，利用臺灣成功的營運模式與技術能力，往海外國家發展。