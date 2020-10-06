台微體新冠肺炎新方案 獲TFDA核准將啟動一期臨床

台微體 (4152-TW) 今 (6) 日宣布，旗下研發的新冠肺炎新方案、羥氯奎寧微脂體吸入懸浮劑 TLC19，獲得台灣衛福部食藥署 (TFDA) 核准，將可進行一期臨床試驗。

台微體表示，TLC19 通過一期臨床試驗申請後，將蒐集健康受試者的安全數據，並將試驗數據與 TFDA、財團法人醫藥品查驗中心 (CDE) 進行新冠病毒專案法規科學輔導諮詢，根據討論結果，加速進入新冠肺炎患者的二期臨床試驗。

台微體指出，截至今日，全球新冠肺炎確診病例數已達 3536 萬人、死亡人數超過 103 萬人；美國授權 Gilead 藥廠的瑞德西韋 (remdesivir)，以緊急使用授權方式治療新冠肺炎重症患者，5 天療程費用高達 3120 美元 (約新台幣 9 萬元)。

法國市調機構 ReportLinker 則預估，瑞德西韋今年全年銷售額上看 20 億美元，年複合成長率達 29.02%，估 2023 年可達 42 億美元。法人看好，隨著台微體的 TLC19 羥氯奎寧微脂體吸入懸浮劑將進入一期臨床試驗，若開發順利有望搶下市場。

台微體開發的懸浮劑 TLC19，劑量為口服的百分之一，可直接傳遞至上呼吸道及肺部，具備快速、方便及毒性較低等特性，適用於輕症患者，或是高風險族群，如醫護人員等，若臨床數據正向，有望成為新冠疫苗施打前的防疫物資之一。