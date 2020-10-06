新台幣創9年新高 營建、傳產資產概念股沾光翻紅

新台幣升勢不墜，在熱錢簇擁下盤中一度強彈 3.1 角，連續 5 個交易日升值，今 (6) 日終場收在 28.96 元，站上 9 年多來新高，受惠新台幣強升，傳產、營建等握有土地資源等概念股將受惠。

國際熱錢持續湧入新興市場，激勵新台幣升值，一路升破 29 元關卡，而台股具備高殖利率、基本面佳等優勢，吸引資金買盤持續湧進，其中以營建、紡織等傳產族群，成為熱錢優先追捧對象。

其中，營建族群中在台商資金回流挹注下，帶動房市交易回溫，營建概念股包括新陸、皇昌、三地開發、台開、冠德、鼎固 - KY、隆大，股價將持續翻揚。

其他像是士紙、遠東新、勤益控、台肥與南紡等同樣挾持龐大土地優勢，成為資金回流下的受惠族群。

金融股中的壽險族群，雖可能因為新台幣強升面臨匯損壓力，但所幸今年第 2 季起股債回穩，壽險業靠處分獲利挹注獲利成長，包括中壽、新光金股價均同步翻紅，壽險雙雄國泰金、富邦金股價也在平盤附近整理。

法人指出，隨著美國總統大選進入倒數階段，市場不確定性風險也跟著升溫，資金買盤近期開始易位，調節漲多科技族群，轉進低基期、有土地資產撐腰的傳產類股，成為買盤力挺對象。