外資8月大撤離千億元 為台股埋殺機？新台幣續強升免驚

外資 8 月淨匯出 39.64 億美元 (約合新台幣 1170 億元)，外資近日對台股又賣多於買，加上台股今 (9) 日隨國際股市重挫，外界多關切外資是否撤守？對此，法人表示，外資 8 月的大匯出主要是現金股利入袋匯回，不是看壞台灣資本市場，可觀察一重要訊號就是新台幣仍在強升，所以不用過度緊張。

由於台股正處在歷史高檔區震盪盤整，外資在 8 月一口氣匯出超過千億元，格外受到矚目，法人表示，今年台股現金股利有 1.37 兆元，外資持有台股比重約 41.48%，也就是可以配發現金股利大約新台幣 5600 億元，外資 8 月的資金匯出主要是現金股利匯回。

法人進一步指出，從近期外資操作來看，可看出並未看壞台灣資本市場，外資在台股連賣 2 天後，昨日轉為買超 41.06 億元，雖然大買元大台灣 50 反 1 高達 22.8 萬張破該檔 ETF 紀錄，可看出外資避險情緒高漲，但仍可看到外資兩手策略在台指期偏多操作。

法人強調，加上有一個重要訊號就是，新台幣仍然天天強升 1、2 角，逼得央行天天出重手調節堅守收盤價 29.5 元防線，但每日盤中都還是看到新台幣勢如破竹的升勢，以今天為例，即使台股大跌，但股匯依舊脫鉤，新台幣盤中強升 2 角，觸及 29.2，由此可見外資熱錢效應尚未退潮，也力撐台股跌勢收斂。