TDR是否繼續延長撮合處置？ 證交所說10/13再決定

為抑制 TDR(台灣存託憑證) 股價飆漲，證交所祭出延長撮合策略，導致股價屢吃跌停板，證交所今 (6) 日召開記者會重申，TDR 目前溢價率仍高，如有必要不排除將既有的延後撮合措施延長實施。

證交所 9 月 25 日起，針對 11 檔 TDR 個股祭出延長撮合措施，受此影響，讓 TDR 股價屢屢跌停，以今日來說，大盤指數大漲逾 100 點，攻上 12700 點關卡，但仍有 10 檔個股打入跌停，且清一色全是 TDR 族群。

根據證交所統計，目前 13 檔 TDR 個股溢價率仍高，其中 7 月有 8 檔個股多次遭列警示股、6 檔被處置，8 月也有 10 檔遭列警示股、9 檔遭處置，9 月下旬更有多達 13 檔個股列警示股、11 檔被處置。

市場質疑，證交所為何特別針對 TDR 股開刀？證交所對此回應，過去也曾就部分溢價過高的標的進行處置，且證交所在 9 月 25 日實施延長撮合前，曾分別在 9 月 8 日、23 日發布新聞稿提醒投資人注意相關風險，但因成效有限，因此 24 日決議針對 11 檔 TDR 採取延長撮合處置，絕非特別針對 TDR 股。

證交所強調，TDR 屢屢因溢價率偏高遭列為警示股，突顯投資風險也跟著升溫，投資人容易因此受重大損失，因此有必要採取行動。