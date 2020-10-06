集邦揭示2021年十大科技趨勢 AR眼鏡結合智慧機等產品問世

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (6) 日揭示 2021 年十大科技趨勢，其中，AR 眼鏡結合智慧型手機，掀起終端跨領域整合，引發市場關注；首台主動式驅動 Micro LED 電視，也將於明年問世。

TrendForce 指出，AR 眼鏡將改採外接智慧型手機的設計，透過終端跨領域的整合，讓智慧型手機成為 AR 眼鏡的運算平台，降低眼鏡本身的重量與成本，尤其在明年 5G 網路環境成熟下，除了能更順暢運行各種 AR App 外，也能連網實現各種個人影音娛樂功能。

此外，在 5G 技術發展之際，日本 NTT DoCoMo、韓國 SK Telecom (SKT) 等已開始關注 6G，強調未來有更多 XR 裝置整合 (包括 VR、AR、MR、8K 和更多圖像)，使用全像投影 (Holography) 交流將變得更為真實，可望應用在遠端工作、控制、醫學、教育等領域。

台積電 (2330-TW)、Intel、日月光 (3711-TW) 及 Amkor 等業者，嘗試加入 HPC 晶片與 AiP 模組的研發，預期明年後逐步切入毫米波市場應用端，憑藉 5G 通訊與網路連結需求，AiP 模組初期將滲透手機終端，後續也將推移至車用及平板市場。

三大 DRAM 廠三星、SK 海力士、美光，除了持續轉進 1Znm、1 alpha 奈米製程外，三星將率先跨入 EUV 世代，緩步取代現有的 double patterning 技術，以提升成本結構與生產效率。

由於 Micro LED 大型顯示技術逐漸成熟，TrendForce 預估，三星將會率先發表首台 Micro LED 主動式驅動的電視產品，明年有機會成為 Micro LED 電視應用的元年。不過，主動式驅動 IC 需要 PWM 功能及搭配 MOSFET 開關來穩定驅動 Micro LED 的電流，開發費用相當昂貴，將是廠商進入應用市場的最大挑戰。

此外，物聯網將進化為智聯網，以 AI 賦能裝置邁向自主化；駕駛人監測系統 (DMS) 明年大放異彩，為自動駕駛把關；摺疊裝置概念再進化，尺寸放大、擴大應用領域；白光 OLED 技術迎來勁敵，Mini LED、量子點 OLED 將加入戰局；晶片業者加速擴張策略，迎向 AIoT 市場大餅。