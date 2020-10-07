兩因素帶動 旺宏9月、Q3營收同攀近一年新高

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收 46.63 億元，月增 47.9%，年減 8.2%，受惠 ROM 需求進入傳統旺季，加上華為提前拉貨，帶動單月營收寫近一年來新高；第三季營收 109.57 億元，季增 18.2%，年減 8%，同為近一年高點；前 9 月營收 296.43 億元，年增 16.6%。

旺宏董事長吳敏求表示，第三季表現不會讓外界失望，今年全年表現應可持穩，明年起車載應用上會有很大的進展，「世界上的好車都會用旺宏的晶片」，未來在車用、醫療與工業用三大領域，表現將會越來越好。

由於華為趕在 9 月 15 日前拉貨備庫存，帶動旺宏 9 月 NOR Flash 5G 基地台應用出貨暢旺，營收走揚，雖然 9 月 15 日後，就無法供貨華為，但吳敏求認為，5G 基地台廠商將會出現市占率消長情況，彌補華為的需求缺口。

旺宏目前已獲約 8 成 5G 基地台廠商採用，包括日本、韓國公司，也正在爭取歐洲電信商訂單，若成功獲歐洲電信商採用，等同完成 5G 基地台廠商佈局的最後一塊拼圖。

另一方面，中國晶圓代工廠中芯證實遭美國政府封殺，將影響兆易創新 NOR Flash 出貨，吳敏求認為，隨著越來越多電子產品採用 NOR Flash，若中芯確定無法替兆易創新代工，一定會造成 NOR Flash 市場缺貨。