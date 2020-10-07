〈益安法說〉三大高階醫材產品 明年臨床試驗將有初步結果

微創醫材廠益安生醫 (6499-TW) 今 (7) 日舉行法說會，董事長張有德表示，旗下三大醫材產品明年臨床試驗將有初步結果，其中，骨科創傷解決方案，預計明年第 1 季臨床使用數達 100 次；治療攝護腺肥大的微創醫材，明年第 3 季觀察期屆滿；胸主動脈修復醫材明年底前啟動人體臨床試驗。

胸主動脈修復醫材 Duett 方面，張有德表示，Duett 主要針對主動脈剝離，過去較少人討論，不過近期藝人因主動脈剝離離世，該症狀備受關注；當民眾發生主動脈剝離時，心臟會劇烈陣痛，且致死率高達 75%。

張有德說，現行手術困難點包括手術時間長，約需 6 小時以上、手術過程中，人體需降溫至 24 度且身體可負荷時間僅有 38 分鐘，以及動脈縫合部位容易滲血等。

益安正在研發的胸主動修復醫材 Duett，不需縫合可直接把動脈進行銜接，據動物試驗初步結果顯示，銜接動脈過程僅需 1 分鐘，手術 3 個月後未出現不良反應，該產品預計明年底前進入人體臨床試驗。

治療攝護腺肥大的微創醫材 Mercury 部分，張有德表示，男性會隨著年齡增長，罹患的機率越高，症狀包括尿流細小無力、解尿時間長至 1-2 分鐘、有尿餘感且次數增加、產生漏尿問題等。

益安開發的 Mercury，相較傳統雷射、加熱的刮除手術，安全性較高，此外，該醫材不須一直擺在體內、容易取出，民眾接受度也較高，該醫材目前已收案 26 例，分別為台灣及澳洲人，除持續觀察外，也將持續收不同國家的病患，有助未來申請美國 FDA 認證。

骨科四肢創傷內固定手術微創醫材 PUMA，張有德說，傳統治療關節韌帶創傷時，透過骨釘骨板與縫線，其中，骨釘骨板有骨釘位移、斷裂等風險；縫線則是會隨著時間拉長，失去固定功能。

張有德表示，公司透過鎳鈦合金製作出類似彈簧的微創醫材，具有較佳的張力，該醫材已完成 60 次臨床使用，最長追蹤期長達 22 個月；雖然疫情讓民眾減少外出、運動傷害降低，但對骨頭創傷需求不減，估明年第 1 季臨床使用次數可達百次。