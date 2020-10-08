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〈美股盤後〉川普逆轉紓困談判走向 聯電ADR飆逾7% 道瓊漲逾500點

鉅亨網編譯羅昀玫
川普要救航空業、聯電ADR飆逾7%，道瓊漲逾 500 點。(圖片：AFP)
川普要救航空業、聯電ADR飆逾7%，道瓊漲逾 500 點。(圖片：AFP)
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週三 (7 日) 美國總統川普態度轉彎，呼籲國會立即通過航空業和小型企業的紓困案，華爾街情緒高漲，爭相競購價值股、航空郵輪股。

四大指數同步上揚，聯電與台積電 ADR 大漲，道瓊收紅 530 點，創 7 月中旬以來最大單日漲幅。

有別昨日叫停新刺激法案的談判，川普週三破冰對國會喊話，他準備簽署針對性的新紓困措施，包括 250 億美元航空業紓困案和 1350 億美元資助小型企業的「薪資保護計畫 (PPP)」計畫。

此外，週三聯準會 (Fed) 公布 9 月會議紀要，聯準會成員向國會呼籲，缺乏國會的新刺激法案援助，將威脅到美國經濟復甦。

Fed 預計利率至少將保持近乎零，直到 2023 年底，更明確的前瞻指導。部分官員們對平均通膨的新政策感到不安，認為這將限制 Fed 靈活性。

疫情消息方面，全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3580 萬例，死亡數突破 105 萬例。美國累計確診超過 750 萬例，累計死亡數超過 21 萬。

週三 (7 日)  美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 530.70 點，或 1.91%，收 28,303.46 點。
  • 標普 500 指數上漲 58.50 點，或 1.74%，收 3,419.45 點。
  • 那斯達克指數上漲 210.00 點，或 1.88%，收 11,364.60 點。
  • 費城半導體指數上漲 47.75 點，或 2.09%，收 2,328.84 點。
(圖片：google 官網)
標普所有板塊全數上漲，材料、非必需消費品和工業板塊領漲。(圖片：Finviz)

額外財政刺激措施的樂觀情緒推動下，美國四大航空公司和主要郵輪運營商股價走高。

聯合航空 (UAL-US) 上漲 4.30%；美國航空 (AAL-US) 上漲 4.31%；達美航空 (DAL-US) 上漲 3.51%；西南航空 (LUV-US) 上漲 2.69%。

嘉年華郵輪 (CCL-US) 和 挪威郵輪 (NCLH-US) 上漲逾 4%，皇家加勒比海郵輪 (RCL-US) 上漲 2.76%。

五大科技巨擎僅臉書下滑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.70%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.90%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.09%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.56%；臉書 (FB-US) 下跌 0.21%。

道瓊成分股集體收高。Salesforce (CRM-US) 上漲 3.93%；波音 (BA-US) 上漲 3.18%；漢威聯合 (HON-US) 上漲 2.79%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.77%；3M (MMM-US) 上漲 2.63%。

費半成分股同步走揚。AMD (AMD-US) 上漲 2.62%；美光 (MU-US) 上漲 2.30%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.53%； NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.66%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.92%；應材 (AMAT-US) 上漲 1.19%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.76%。

台股 ADR 以聯電表現最佳。聯電 ADR (UMC-US) 大漲 7.39%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.57%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.38%。

焦點個股消息

Netflix (NFLX-US) 上漲 5.69% 至每股 534.66 美元。投行 Pivotal Research 上調 Netflix 目標價至 650 美元，研判其訂閱戶基數越大、投入原創內容越多，將有助於增加潛在市佔並減少現有訂戶流失。

歐盟反壟斷執法人員週三接受博通 (Broadcom)(AVGO-US) 的妥協方案，結束為期 1 年的反壟斷調查，最終並未提出這家美國晶片商的過失，其股價上漲 0.76%。

每年一度 Amazon Prime Day 即將到來，投行摩根大通重申亞馬遜「買入」評級。分析師 Doug Anmuth 預測，會員日將為亞馬遜帶來 75 億美元營收 (年增 42%)，是買入該公司股票的黃金日。

禮來公司 (LLY-US) 上漲 3.35%，該公司向美國食品藥品監督管理局 (FDA) 申請批准降低新冠患者住院率的藥品 LY-CoV555。禮來表示，該藥品與旗下抗體治療 LY-CoV016 結合使用時，也有相似的結果。

華爾街分析

Fundstrat Global Advisors 創始人兼研究主管 Tom Lee 說，如果國會就刺激措施達成協議，市場將會飆升。但是，如果成功出台零散措施，那對市場來說仍然是積極的，因為這顯示出一種緊迫感。

Tom Lee 提到，我認為目前經濟處於低潮，因為仍然存在很多限制，而且我認為人們非常害怕走出家門，因此在經濟回升之前建立某種橋樑非常重要，我認為股市短期不確定仍在，這就是美國大選也造成許多波動性的原因。

Tom Lee 研判，大選後，不管誰贏了，投資者都可能以相同的方式進行投資。在解決新冠危機的基礎上，預計兩位候選人都將立即推動一項大型支出計劃。

相關個股

台積電2330中華電2412日月光投控3711United Airlines Holdings Inc.US-UAL英美資源集團US-AAL達美航空US-DAL西南航空US-LUV嘉年華遊輪集團US-CCLNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.US-NCLH皇家加勒比海郵輪US-RCL蘋果US-AAPL微軟US-MSFT亞馬遜US-AMZNGoogleUS-GOOGL臉書US-FB人力資源網公司US-CRM波音US-BA霍尼韋爾國際US-HON聯合健康US-UNH3MUS-MMMAMDUS-AMD美光US-MU英特爾US-INTCNvidiaUS-NVDA高通US-QCOM阿瑪達房地US-AMAT博通US-AVGO聯電US-UMC台積電US-TSM日月光US-ASX中華電信US-CHT網飛US-NFLX禮來公司US-LLY

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