川普回白宮有戴口罩？庫德洛：不能說得太具體

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週三 (7 日) 表示，川普總統已於週二返回白宮橢圓形辦公室，但他拒絕透露川普回白宮期間是否戴了口罩。

川普在 10 月 1 日宣布染疫，外界擔憂已出院的川普仍具傳染力，對他人構成風險。按美國疾病管制與預防中心 (CDC) 指導方針，新冠患者自發病起 10 至 20 天之間仍可能繼續傳播病毒 (Covid-19)。

庫德洛週三接受外媒專訪時透露，川普回白宮橢圓形辦公室 (圖片：AFP)

庫德洛週三接受外媒專訪時透露，川普昨天實際上在橢圓形辦公室露面過，他有做好額外預防措施，他身體恢復狀況變得越來越好。

被問到是否川普有配戴口罩回白宮？庫德洛回應，不能說得太具體，這是政府高層的工作。

庫德洛稱，正如您所看到的那樣，川普大多時間配戴口罩，其他與辦公室接觸的人皆是，人員進出或如大家所料受到限制，但還有其他預防措施，白宮已採取的其他措施。

但是白宮反駁庫德洛言論，白宮發言人 Ben Williamson 回應：「雖然川普總統週二想待在橢圓形辦公室，但他不在那裡，他回到了官邸工作，如果在接下來的幾天，川普要前往白宮工作，相關安全預防措施正部署中。」

川普週二推文高呼，他將按計畫參加 10 月 15 日佛州邁阿密舉行的第二場總統大選辯論會中，對手拜登回應，如果川普仍具有感染力，兩人應推遲辯論。

拜登稱：「我認為，如果他體內還有新冠病毒，我們就不應該進行辯論。我們將必須遵循非常嚴格的準則。美國有太多的人被感染了，這是一個非常嚴重的問題。」

白宮近期陸續傳出有人確診，9 月 26 日白宮玫瑰花園舉行的大法官提名記者會、相繼傳出確診消息，加上川普與拜登首場辯論大會在場的相關人員，目前已知超過 32 人確診。

美國傳染病專家福奇表示：「這就是現實情況！每天都有越來越多的人染疫，這不是一場騙局。當您看到這樣的情況時，這是一種不幸的情況，因為白宮這情況原本是可以避免的。」