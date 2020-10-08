9月會議紀要Fed紅牌警告 缺乏財政支援威脅經濟復甦

週三 (7 日) 聯準會 (Fed) 公布 9 月會議紀要，聯準會成員向國會祭出紅牌警告，缺乏國會的新刺激法案援助，將威脅到美國經濟復甦。

9 月會議紀要顯示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 與會官員討論了美國經濟現況，還討論新通膨政策的擔憂和是否需要升息的前瞻指引。

會議總結寫道：「未來經濟需要額外的財政支援，如果財政支持大大少於他們的預期或嚴重推遲，經濟復甦可能將慢於預期。」

由於 8 月份就業狀況比預期更好，小型企業和農民接受財政支持，因此若缺乏進一步的財政支持，將加劇少數族群和低收入戶的經濟困境。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將聯邦基金利率維持在 0% 至 0.25% 的區間不變，預計利率至少將保持近乎零，直到 2023 年底。

官員們還允許通膨適度超標一段時間，以使通膨率在一段時間內平均為 2%。

然而，與會者認為沒有必要就升息採取什麼措施提供更明確的前瞻指導，一段時間內平均通膨率目標高於 2% 即可。

會議紀要中寫道，多數與會者支持基準利率提供更明確、基於結果的前瞻性指導，其中包括制定升息標準，以促進就業或通膨，或兩項目標兼顧，但鑒於較長期利率已經非常低，在此時刻似乎不需要強化前瞻性指導，也不需要有很大餘力對殖利率施加進一步下行的壓力。

此外，一些與會者還指出，在之後的利率會議上，更具體地說明「未來的購債計畫」是合適的。目前購債規模維持每月至少購買 1,200 億美元的公債與 MBS。

值得關注的是，一些與會者對平均通膨的新政策感到不安，包括達拉斯聯邦儲備銀行總裁 Robert Kaplan 和明尼阿波利斯 Fed 總裁 Neel Kashkari。

根據會議記錄，這些官員對這一策略猶豫不決，部分原因是這一指導可能會限制 Fed 靈活性，通過影響市場對短期利率未來走勢的看法，可能導致金融失衡的加劇，使 FOMC 更難實現未來的目標。

他們強調，新策略不是對特定利率路徑的無條件承諾，這可能會讓投資者感到困惑，希望未來升息的門檻提高。