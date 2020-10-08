最新！川普政府考慮對螞蟻集團、騰訊支付系統祭出限制

繼華為、TikTok 之後，美中煙硝再起！《彭博社》週三 (7 日) 報導，川普政府正考慮對螞蟻集團和騰訊微信支付平台祭出限制，以防堵其威脅美國國家安全。

該報導援引多位消息人士言論，近幾週川普政府高層正討論如何設法防堵中企成為美國重大威脅前就進入美國金融體系，正考慮是否限制螞蟻集團和騰訊的支付系統，但川普政府目前並不急於做出決定。

消息人士提到，美國政府擔心螞蟻集團和其他中國金融科技平台將主導全球數位支付，這進而可能使中國取得數億個人銀行和個資數據。

這些官員於 9 月 30 日白宮戰情室 (White House Situation Room) 的一次會議上討論了這個想法，之後美國總統川普就傳出新冠確診消息，往後幾日，針對此一問題並沒有取得太大進展。

然而，美國官員們承認，在提出這些限制之前，目前很難推動此一進程，他們正在尋求於法有據的方法。

截稿前，騰訊和白宮沒有立即回應置評請求。螞蟻集團發言人表示，公司沒有意識到川普政府內部的任何討論。螞蟻集團母公司阿里巴巴 (BABA-US) 週三上漲 1.41%。

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