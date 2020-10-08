川普自稱已經痊癒 將向全民免費發放實驗藥物

白宮周三 (7 日) 宣布，美國總統川普過去 24 小時沒有症狀，已經重回橢圓辦公室辦公。川普表示，Regeron 實驗性抗體藥物是他復原的關鍵，希望透過緊急授權免費發放給美國民眾。

川普周三晚間在推特發布最新影片，未戴口罩的他站在橢圓形辦公室前的玫瑰花園說：「我希望每個人都能獲得同樣和你們的總統同樣的治療，我感覺棒極了。對我來說這不只是治療 (therapeutic)，還讓我感覺更好，OK？我說這是治癒 (cure)。」

取自川普推特

川普說，他相信自己和病毒擦身而過是「上帝的恩賜」，因為他擁有使用 Regeneron 抗體藥物治療的第一手經驗，這是他康復的「關鍵」。

川普上周五宣布確診後除了使用 Regeneron 的藥物，也服用吉利德科學 (Gilead) 的實驗性藥物瑞德西韋 (remdesivir) 和類固醇藥物地塞米松 (dexamethasone)。但川普說，他特別要求醫師提供 Regeneron 藥物。

Regeneron(REGN-US) 股價周三盤後大漲逾 3%，川普也提及另一款抗體藥物，帶動生產該藥的禮來 (LLY-US) 股價勁揚 1.6%。

Regeneron 股價走勢。來源：Google

CNN 日前報導，川普和 Regeneron 的執行長 Leonard Schleifer 相識，Schleifer 是川普在紐約 Westchester 高球俱樂部的會員，他的公司 7 月從川普的「極速行動計畫」(Operation Wrap Speed) 獲得 4.5 億美元資金。

依據 2017 年財務申報資料，川普持有 Regeneron 和吉利德科學 (GILD-US) 的股票，但這兩筆資產並未出現在川普 2020 年申報資料中。

白宮發言人 Brian Morgenstern 稍早表示，川普周一出院返回白宮住所，並在周三返回橢圓辦公室，聆聽有關紓困方案協商以及颶風的簡報。

白宮醫師 Sean Conley 說，川普過去 24 小時沒有出現症狀，超過四天沒有發燒，也不需供應輔助氧氣，體檢數據保持穩定。

川普很可能仍帶有病毒。目前無法得知他是否真的單純是因為抗體藥物，而覺得自己身體好轉，因為他同時服用其他藥物；新冠肺炎不時出現復陽的情況，也讓川普的「治癒」說法被打上問號。

拜登回應

民主黨總統候選人拜登質疑川普宣稱自己已經治癒的說法，對回應提問的記者說：「我希望他保持健康」。

對於上帝的祝福一說，拜登表示：「總統對抗病毒是樁悲劇，好像不擔心已有 21 萬人病歿。」