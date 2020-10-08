Fed 官員警告：推延新刺激措施會有嚴重的後果

週二 (6 日) 美國總統川普喊停兩黨新刺激法案談判，直到大選結束為止。明尼阿波利斯 Fed 總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週三 (7 日) 警告，若不對美國經濟採取更多刺激措施，放任不管會有嚴重的後果。

2020 年 FOMC 票委、明尼阿波利斯 Fed 總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週三 (7 日) 成為最新的 Fed 官員，疾呼國會盡速出爐新紓困案。

卡什卡里週三受訪時表示，若美國政府放任不管，將會產生嚴重的後果，如果我們不幫助失業的人，他們就無法負擔生活支出，這將會波及整體經濟，經濟衰退情況將變得更加嚴重。

卡什卡利稱，向失業者、向受疫情影響的小企業提供任何援助都很重要。支持州政府和地方政府也很重要，因為他們的收入受到新冠危機的沉重打擊，而且他們聘僱很多人。

卡什卡利補充，使用公共資金支援私營企業並不存在道德風險，因為本輪經濟衰退不像之前的系統性金融危機，完全是由新冠 (Covid-19) 疫情造成的。有數百萬美國人已受到影響。讓他們自己解決問題，這不是正確的做法，不利於美國整體經濟。

美國總統川普週二喊停紓困案後，川普週三態度大轉彎呼籲，参眾兩院盡快通過立即批准 250 億美元的航空業薪資援助計畫，對航空業和小企業進行紓困，並承諾他會立即簽署！

截至目前為止，美國國會已批准了超過 2 兆美元的紓困金撥款，儘管其中大部分已到期。聯準會已大幅下調利率近乎零，並實施無上限量化寬鬆政策 (QE) 和多項緊急借貸計畫。

週二 (6 日) 美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾呼籲國會採取積極的財政和貨幣刺激措施以促進經濟復甦，同時提到無須擔心過度的財政紓困。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 亦發出類似聲明，梅斯特認為，推遲新紓困案將意味經濟復甦會更慢。