台積電9月營收1275億元再創高 Q3季增14.7%優財測同寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (8) 日公布 9 月營收 1275.85 億元，在趕工出貨華為帶動下，加上蘋果、超微等大廠卡位搶產能，營收月增 3.8%，年增 24.9%；第三季營收 3564.26 億元，季增 14.7%，年增 21.65%，改寫去年第四季寫下的單季新高紀錄，且優於財測預期。

台積電前 9 月營收 9777.22 億元，年增 29.9%。第三季受惠 5G 手機、高效運算、物聯網應用需求持續驅動，7 奈米、5 奈米動能需強，台積電財測原預估營收將達 112 至 115 億美元，季增 7.9-10.8%。

以 1 美元兌換新台幣 29.5 元計算，台積電第三季新台幣營收估達 3304 至 3392.5 億元，毛利率估 50-52%，營益率 39-41%，不過，在大客戶積極包下產能下，台積電第三季營收大幅優於財測預期。

外資估，台積電第三季每股純益將落在 4.65-4.8 元間，可望延續上季強勁動能，再改寫單季純益、每股純益新高。

外資看好，蘋果 iPhone 12 新機、平價版 iPhone 12 Lite，及蘋果自製 Mac 中央處理器 Apple Silicon 晶片與伺服器 CPU 等，可望從第四季起出貨，填補華為訂單缺口，推升台積電營運表現。

由於台積電先進製程技術維持產業領先地位，且近來 5G 手機、高效運算動能越趨強勁，客戶看好終端應用前景，先進製程需求仍暢旺，上次法說會上修今年展望，預估全年美元營收將成長 20% 以上，優於產業平均。