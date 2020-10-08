台股放量漲逾百點 外資狂敲177億元 三大法人買超195億元

台北股匯今 (8) 日續呈雙漲格局，台幣一度升破 28.7 關卡，台股在台積電領軍下，站回 12800 點之上，聯電、聯發科、大立光聯袂上攻，帶動指數終場上漲 140 點，收在最高 12887 點，成交值放大至 2087 億元，其中，外資狂敲 177 億元，三大法人合計買超 195 億元。

台股本周周線拉出長紅，累計上漲 371.58 點。觀察籌碼面，外資今天持續買超 177.75 億元，為連 5 買；投信買超 9.52 億元；自營商同步買超 7.75 億元，呈現連 7 買，三大法人聯手買超 195.02 億元。

台積電盤後公布 9 月營收再創新高，第 3 季營收同步改寫單季新高紀錄，且優於財測，今日股價在法人看好下，大漲逾 2%，收在 453 元。外資看好聯電獲利動能，上調目標價至 45 元，激勵今日股價持續大漲，終場逼近漲停，收 32.2 元，創 16 年半新高，成交爆出逾 64 萬張。

由於蘋果新一代 iPhone 即將在下周亮相，蘋概股今日強勢演出，除了台積電、日月光外，鏡頭廠大立光、玉晶光分別漲約 5%、1%；組裝廠鴻海、和碩、緯創也在盤面上表現；ABF 載板廠欣興、南電分別漲逾 7%、4%；砷化稼大廠穩懋也有 1.5% 的漲幅。

法人指出，加權指數目前已經收復所有均線，並回到 9 月 21 日這波修正的起點位置，但也逼近 12900 點之上的高檔壓力區，建議投資人選股不選市，可留意 9 月營收及 Q3 績優個股。