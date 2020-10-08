外資喊買調升目標價 聯電衝破30元大關登16年半來新高

外資看好獲利動能，上調晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 目標價至 45 元，激勵聯電早盤跳空開高走高，盤中強漲逾 6%、最高站上 31.5 元，創 2004 年 4 月以來新高價，成交張數更爆量至超過 30 萬張。

外資看好，第三季以來，大型驅動 IC、電源晶片及 RF 需求增加，8 吋晶圓吃緊狀況比預期更早，且聯電掌握 8 吋晶圓、28 奈米需求成長利多，獲利大幅提升，目標價喊至 45 元。

聯電第三季受惠宅經濟動能驅動，面板驅動 IC、電源管理 IC 等需求暢旺，加上三星、聯發科等大廠新晶片與急單湧入，營運續強。聯電估第三季晶圓出貨、產品平均售價 (ASP) 持平第二季，營收也可望持穩，估毛利率約 20%。外資則預估，聯電第三季 EPS 約達 0.35-0.45 元。

中芯遭美國政府封殺，業界認為，若中芯確定遭美政府制裁，聯電、世界先進 (5347-TW)，及台積電的成熟製程，可望受惠轉單效應。

市場也傳出，原先向中芯投片生產網通及電源管理 IC 的高通、博通等，近期積極與台廠接洽，並傳出包括聯電、世界先進，均可望調漲代工價格。