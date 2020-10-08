〈杜書伍看景氣〉企業數位轉型已成形 資通訊產業明、後年將快速成長

聯強 (2347-TW) 總裁杜書伍今 (8) 日表示，新冠肺炎疫情掀起遠距需求量大，並帶動企業加速數位轉型，而台灣具有完整的資通訊產業鏈，預期資通訊產業明、後年將快速發展。

杜書伍指出，事實上，國際對於數位轉型趨勢相當強烈，不過因新冠疫情帶動遠距、零接觸商機，也成為企業數位轉型的加速器，企業也被逼著搭上數位轉型的浪潮、掌握此趨勢。

杜書伍表示，數位轉型需要資通訊產業扶植，而台灣資通訊產業近年在 IOT、AI 等技術領域有所突破，產品涵蓋領域更大，不過整體市場仍處於初期發展階段。

杜書伍認為，台灣具有完整的資通訊產業鏈，隨著數位轉型加快腳步，預期明、後年台灣資通訊產業將有大幅成長，包括上游的零組件、中游的產品至及下游的通路，均可望受惠。

市場認為，蘋果即將發表 5G 版本的 iPhone，有望掀起換機潮，杜書伍指出，消費者使用手機的生命週期拉長，加上目前 5G 網路服務需求並不強烈，較少民眾會為了 5G 而換新機。儘管長遠來看，5G 還是有一定需求，但短期內會換 5G 手機的消費者，大多主因為有換機需求，較少因為了體驗 5G 網路。