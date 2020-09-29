〈5G論壇〉5G資費需擴大更多資源 最快明年下半年用戶數可望成長

台灣之星總經理賴弦五今 (29) 日出席「5Gx 數位轉型高峰論壇」會後表示，5G 資費需要擴大周邊資源，如補貼金額，吸引 4G 用戶升級，預期明年下半年至後年 5G 用戶數將可望開始明顯增加。

賴弦五表示，4G 低價資費激烈競爭，雖替消費者創造福利，但也使消費者心中有既定的理想資費價格，造成產業走向衰退；據統計，台灣行動通訊營收逐年下滑，2015 年仍有 2171 億元，2018 年 5 月發生 499 之亂後，全年行動通訊營收僅剩 1761 億元，去年更掉至 1621 億元，與 2015 年相比，下滑幅度超過 25%。

進入 5G 時代，電信商期盼透過 5G 高資費帶動營運增長，不過據研調機構 GSMA 調查，只有 41% 消費者能接受比 4G 資費多 10% 的資費；29% 消費者不願多付錢使用 5G，顯示 5G 仍欠缺應用，因此消費者對 5G 服務心理價格提升有限。

賴弦五認為，由於電信產業沒有好的 5G 價格，加上 4G 資費過於便宜，導致推動過於緩慢，呼籲原本 4G 資源需要轉移至 5G，如手機補貼等，才可望提升 5G 轉換率。