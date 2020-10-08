IBM計分拆IT基礎架構部門 盤前股價聞訊上漲

據報導，美國科技巨頭 IBM(IBM-US) 在週四 (8 日) 表示，將分拆 IT 基礎架部門，將精力更多地集中在雲端運算上。受此消息激勵，該公司的股票在盤前交易中一度上漲 12.69%。

IBM 股價走勢 (圖片：谷歌)

IBM 於今日宣布進行戰略更新，將其 IT 基礎架部門拆分爲新的公司，新公司將完全專注於客戶擁有的基礎架構的管理和現代化，預計將於 2021 年底完成。而 IBM 則將加速啟動混合雲的策略，專注於混合雲的成長與發展。

據企業雲端運算廠商 Nutanix 的混合雲調查報告 (Nutanix Hybrid Cloud Survey) 顯示，將近 95% 的受訪認為，混合雲部署將有助於企業在多雲端環境當中的 IT 架構和運作，並解決目前許多企業人員短缺和孤島式管理等的問題。

IBM 新任執行長 Arvind Krishna 在先前表示，疫情暴露出了不少企業的不足，促使企業採取 AI 與基於混合雲的 IT 架構，以建構企業內部彈性，同時為 5G 與邊緣運算等新興技術做準備。Krishna 也表示，在下一個階段戰略，IBM 將透過混合雲、多雲技術等，搶進新興技術的市場。

IBM 也表示，預計第三季營收為 176 億美元，調整後的每股收益為 2.58 美元，與華爾街的預期相符。