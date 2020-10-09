拜登說不！川普拒絕參加線上辯論會 同意延期一週

週四 (8 日) 美國總統川普拒絕參加下週改為虛擬形式的大選辯論會，川普競選團隊還最新聲明稱，願按拜登團隊要求延後一週舉行，卻遭拜登團隊嚴詞拒絕。

美國總統大選第二場辯論會預定下週四 (15 日) 佛州邁阿密舉行，但川普、拜登與其競選團隊持續過招吵翻天。

由於首場辯論會川普插話不同，兩位候選人上演吵架大會，主辦單位 CPD 已宣布要更改辯論規則，並以防疫為由改為遠距線上辯論的形式進行。

週四此消息傳來，川普公開拒絕參加線上辯論會，川普稱，這根本是浪費時間，非常荒謬，堅持要當面打敗拜登。

川普週四稱：「我不會進行線上辯論，不會為此浪費時間，他們讓我坐在電腦前辯論，那樣他們就能想切斷我發言就切斷，這非常荒謬。」

川普競選團隊經理 Bill Stepien 亦發表最新聲明，他們同意拜登競選團隊的建議，將往後兩場辯論各推遲一週舉行，以便兩人可以同台「面對面」辯論。

Bill Stepien 還抨擊主辦單位聽信拜登團隊要求，單方面取消面對面辯論，這是非常怯懦的行為。

拜登競選隨後拒絕川普團隊的提議。

拜登團隊副總幹事 Kate Bedingfield 回應：「川普今天選擇退出 10 月 15 日辯論大會… 川普怪異的行為不能任由他變更辯論日期，選擇他想選的新日期。」

Kate Bedingfield 稱，拜登將在 10 月 15 日找到一個合適的地方，直接接受選民提問，而不是進行辯論。拜登競選團隊期待著參加已安排在 10 月 22 日舉行的最後一場辯論。