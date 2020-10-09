〈熱門股〉台微體新冠肺炎新方案進一期試驗 周漲逾13%收復短均

台微體 (4152-TW) 旗下研發的新冠肺炎新方案、羥氯奎寧微脂體吸入懸浮劑 TLC19，獲得台灣衛福部食藥署 (TFDA)、澳洲人類研究倫理委員會 (HREC)，核准進行一期臨床試驗，激勵股價攻高，本周收漲停價 70.9 元，重回短均，周漲幅 13.44%。

台微體指出，此一期臨床試驗，將在台灣、澳洲兩地執行，採隨機、安慰劑對照的盲性試驗，將評估 30 位健康受試者中的安全性、耐受性和藥動學，試驗數據將作為後續新冠肺炎患者的劑量推估基礎。

台灣方面，台微體表示，TLC19 通過一期臨床試驗申請後，將蒐集健康受試者的安全數據，並將試驗數據與 TFDA、財團法人醫藥品查驗中心 (CDE) 進行新冠病毒專案法規科學輔導諮詢，根據討論結果，加速進入新冠肺炎患者的二期臨床試驗。

澳洲方面，台微體指出，由於 TLC19 屬於急需時效性的專案，澳洲疫情未見趨緩，也成為臨床試驗最佳試驗場域，加上澳洲擁有多元文化，有助蒐集不同受試者資訊。另外，澳洲政府設立研發優惠計畫，提供臨床試驗至少 40% 的研發補助回饋。

法國市調機構 ReportLinker 則預估，瑞德西韋今年全年銷售額上看 20 億美元，年複合成長率達 29.02%，估 2023 年可達 42 億美元。法人看好，隨著台微體的 TLC19 羥氯奎寧微脂體吸入懸浮劑將進入一期臨床試驗，若開發順利有望搶下市場。

台微體開發的懸浮劑 TLC19，劑量為口服的百分之一，可直接傳遞至上呼吸道及肺部，具備快速、方便及毒性較低等特性，適用於輕症患者，或是高風險族群，如醫護人員等，若臨床數據正向，有望成為新冠疫苗施打前的防疫物資之一。