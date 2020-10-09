全球單日確診創新高 歐洲疫情升溫、紐約紐澤西憂第二波到來

世界衛生組織 (WHO) 周四 (8 日) 通報，全球過去 24 小時新冠肺炎 (COVID-19) 新增逾 33.8 萬例確診，刷新單日新增確診人數紀錄，歐洲染疫人數單日暴衝是主因。美國東北部疫情回升，紐約、紐澤西單日染疫人數刷新四個月紀錄，「疫苗沙皇」 Moncef Slaoui 表示，第一批疫苗應會在感恩節左右獲准核發給美國民眾施打。

世衛周四通報新增 388,779 例確診，打破先前在 10 月 2 日出現的 33 萬 340 例紀錄。

歐洲疫情明顯升溫，單日新增 96,996 確診病例，打破世衛各地區染疫人數紀錄。

印度單日新增 78524 例，比高峰時期下降兩成，巴西 41906 例、美國 38904 例。這代表若把歐洲視為一個群體，目前歐洲的染疫總人數超越印度、巴西或美國。

根據路透對各國最新統計數據的分析，目前 54 個國家的感染曲線攀升，歐洲大部分國家以及阿根廷、加拿大染疫人數激增。

Public Health England 醫學主任 Yvonne Doyle 說：「病例數和入院數穩定增加。趨勢相當清楚，令人憂心。」

歐洲國家當中，法國連續兩天單日新增超過 1.8 萬例，比利時染疫人數連續七天攀升，德國周四出現 4 月以來最高單日確診人數。

美國方面，紐約州單日新增 1836 例，是 5 月 20 日以來新高。紐澤西州通報新增 1301 例，是 5 月 19 日來新高。官員表示，預期將爆發第二波疫情。

官員擔心，如果爆發第二波疫情，醫療人員將嚴重短缺，屆時其他州難以派遣人力協助。

全球因新冠肺炎病歿的總人數達到 105 萬人，單日新增 5514 人。目前歷史紀錄是 4 月 17 日的增加 12,393 人。

疫苗進度，歐、美不同調

美國總統川普想在 11 月 3 日大選前分發疫苗，看起來愈來愈難達到，不過被譽為美國「疫苗沙皇」的 Moncef Slaoui 接受 MarketWatch 訪問時表示，第一批疫苗可望在感恩節 (今年為 11 月 26 日) 前後獲美國食品藥物管理局 (FDA) 核准，發放給美國民眾施打。

Moncef Slaoui 負責帶領川普政府「神速行動計畫」(Operation Speed)。然而，已經進入第三階段試驗的候選疫苗，迄今沒有一個公開研究數據。

歐洲藥品管理局 (EMA) 周四則表示，雖然正在加快兩款疫苗候選人的審核程序，但今年底前「不太可能」讓疫苗問世。

EMA 審議的疫苗之一由阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 和牛津大學合作研發，另一款為輝瑞 (Pfizer) 和 BioNTech 合作的疫苗。