中國宣布加入COVAX計畫 填補原先美國空缺

中國外交部周五 (9 日) 表示，中國已在周四 (8 日) 正式加入世界衛生組織 (WHO) 支持的 180 億美元 COVAX 疫苗研發計畫，以加速疫苗發展與實現公平分配，並將填補美國在全球衛生領導階層的空缺。

中國外交部發言人華春瑩週五 (9 日) 發布一份聲明表示，即使中國在幾種疫苗研發上領先全世界，並具有足夠的生產能力，中國仍然決定加入 COVAX，「為確保疫苗的公平分配，特別是發展中國家，我們因此採取這項具體的行動，並希望能力更強的國家也能加入 COVAX 計畫。」

中國國家主席習近平在五月曾對外承諾，中國研發的疫苗將與全球共享，而且近幾個月以來，北京當局便頻頻發出積極的訊號，暗示中國將參加 COVAX 計劃。

中國加入象徵 COVAX 計畫巨大的勝利，因為 14 億中國人口將強化群聚效應 (critical mass)，提升該計畫對外的協商能力。COVAX 由流行病預防創新聯盟和疫苗聯盟 Gavi 所領導，目前共 9 種疫苗正在研發，目標 2021 年生產 20 億劑疫苗，並為低收入國家提供與富裕國家相同的疫苗取得管道。

而對於中國而言，COVAX 計畫參與者將實際上將擁有一項保險政策，即能夠獲得任何成功開發的疫苗，無論最終由哪一個國家研發成功，北京當局也能提供製造上的支持。

武漢首次爆發新冠肺炎疫情後，中國受到各界批評，加入 COVAX 計畫可能有助於改變形象。中國一直是新冠肺炎疫苗的研發領導者，總計中國共有 9 個疫苗正處於臨床實驗階段，其中 4 個已獲准在國外進行第三期臨床實驗。

川普政府先前便拒絕加入 COVAX 計畫，對於中國加入，白宮發言人表示，美國將不會「被受到迂腐的世界衛生組織和中國牽制的多邊組織所束縛」。

鑒於美中從貿易、科技到人權問題爭論不休，緊張關係升高，疫苗開發計畫可能成為兩個大國最新的爭論點。