拜登陣營：15日將直接面對選民提問 盼二次辯論延後一週舉行

在川普表態拒絕參與虛擬辯論後，民主黨候選人拜登 (Joe Biden) 競選團隊週四 (8 日) 發布聲明表示，10 月 15 日將直接接受選民提問，並表示希望第二場辯論能夠延後一週舉辦。

拜登競選團隊發言人 Kate Bedingfield 發布聲明中表示，拜登團隊已準備好接受美國總統辯論委員會 (CPD) 的提議，參與 10 月 15 日舉行的虛擬「市民大會」(Town Hall)，然而，鑑於總統拒絕參加，拜登陣營下週將於適當場所，面對面接受選民提問。

Bedingfield 嘲諷，川普顯然不想就他在新冠疫情和經濟上的失敗表現，面對選民質問。鑑於總統拒絕在 10 月 15 日參加辯論會，拜登團隊希望，委員會能將第二場辯論延後至 10 月 22 日，讓總統無法逃避問責。

委員會週四 (8 日) 稍早表示，為參與大選辯論的所有人健康及安全著想，第二場辯論將採遠端方式進行，兩位總統候選人將身處兩地辯論，選民及主持人則在邁阿密的 Adrienne Arsht 表演藝術中心進行提問。

川普隨後表示無法接受該提議，稱他不會浪費時間在虛擬辯論上。