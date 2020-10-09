疫情+美國大選不確定性干擾 高收益債擁兩優勢吸金

歐美疫情恐死灰復燃，加上美國總統大選情勢未明，諸多不確定因素持續干擾資本市場，投信表示，越接近 11 月市場波動度就越高，建議可將全球高收益債納入考量，除了有債息收益入帳，還可降低股票波動度，可適度配置。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，近期表現債市在財政刺激下帶動各天期公債走揚，殖利率曲線趨陡，公債及投資級債下跌，利率上揚令投資級各產業債跌多漲少，但房地產抵押債收紅，高收益各產業債券則表現漲跌互見，娛樂及汽車產業債券上揚、而航空債券收黑，但並不影響整體表現。

張瑞明進一步指出，美國高收債信用循環有機會在未來幾個月進入轉折，高收益債券的違約率目前已經來到高原期、跟據美銀預估，未來 12 個月高收益債違約率約來到 10 % 至 15% 間，在美國 2023 年前不升息情況下，在低利環境維持下，全球高收益債市仍有利可圖。

張瑞明表示，今年雖有新冠病毒疫情衝擊，導致高收益債券確實修正一波，但相較過去，此波疫情衝擊餘震時間較短，回復速度也相對過去兩次事件較快。

富蘭克林華美投信認為，由於美國低利率環境仍維持至少 2 年時間，龐大的資金動能也才開始釋放，超低利環境預期將促使資金流向風險性資產，預估全球高收益債未來一年仍可以持續有發展空間。

摩根投信指出，目前看來短期內通膨升溫不易，市場資金對收益的需求不減，但美國總統選舉卻替債市投資增添不確定性，而疫苗開發若延遲，對全球經濟發展實屬不利，但倘若疫苗能在年底前成功上市，卻又可能讓各國央行調整目前極度寬鬆的貨幣政策，顯示第 4 季變數仍多，因此對債券資產最佳的投資策略，就是分散配置。

其中，高收益債券在今年以來的新發行量有機會挑戰 2013 年的年度記錄，而過去兩週以來資金淨流出高收益債券基金的規模也明顯縮小，顯示利差已來到中性水準，但在整體市場處在復甦軌道的環境下，高收益債券反而將更適合長期持有。