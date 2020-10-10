iPhone 12下週料掀5G升級潮！爆料達人：AirTags、AirPods Studio將缺席

蘋果 (AAPL-US) 週二宣布，第二次秋季特別發表會於台北時間 10 月 14 日登場，華爾街分析師料 iPhone 12 將掀 5G 換機潮。

蘋果 (AAPL-US) 週二 (6 日) 已正式寄出邀請函，除了 5G iPhone 外，外界預期有 AirPods Studio、AirTags 等其他新品問世，但蘋果爆料達人週五 (9 日) 表示，AirPods Studio、AirTags 將缺席下週發布會。

蘋果第二次的秋季特別發表會訂在台北時間 10 月 14 日凌晨 1 時登場 (圖片：AFP)

iPhone 12 新機問世無懸念

據悉，蘋果的 iPhone 12 系列將推出三種不同尺寸、共四款機型，分別為 5.4 吋的 iPhone 12、6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max，以及兩款 6.1 吋的 iPhone 12 Max/Pro，均支援 5G (Sub-6 GHz 與 mmWave+Sub-6 GHz)。

iPhone 12 系列將推出四款機型 (圖片：翻攝 phonearena)

德銀分析師 Jeriel Ong 說，iPhone 12 Pro 版可能會內建三相機系統和光學雷達，提高擴增實境 (AR) 的能力。

根據邀請函上的主題 Hi,Speed (嗨，速度)，Ong 預料四款新手機都能連接 5G (高速) 網路，儘管蘋果正轉向生產更大的手機尺寸，但消費者對小螢幕的需求依然強烈，預料 5.4 吋的機型將大受歡迎。

蘋果公司在去年宣布新 iPhone 的 10 天後推出了新 iPhone，但 2018 年和 2017 年被推遲更長的時間。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 援引供應鏈報告說，四款手機都已經開始生產，不過最小和最大尺寸的機型可能要推遲兩週。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示，根據蘋果及其亞洲供應鏈預計，更大螢幕 iPhone 12 Pro Max 需求將會增加，這可能有助於推動蘋果迎來前所未有的升級週期。估計目前有 3.5 億台 iPhone 已到即將升級的階段。

AirPods Studio、AirTags 將缺席

爆料達人 Jon Prosser 推文透露，蘋果將藍牙追蹤器「AirTags」推到 2021 年 3 月才亮相。他還秀出 Apple AirTags 渲染圖，代號為 B389，白色外型，背面為金屬拋光搭配蘋果標徽。

(圖片：Jon Prosser 推特)

Jon Prosser 推文還透露，鑒於 AirPods Studio 要到 10 月 20 日才能成完量產，因此也將在下週新品發表會上缺席。

(圖片：appleinsider)

Jon Prosser 提到，AirPods Studio 將推出 2 種款式，一款是以皮革和金屬材質打造的「豪華」版，起價為 599 美元 (約台幣 1.7 萬元)，另一款是「運動型」設計，材質採用更便宜的材料，起價為 350 美元 (約台幣 1 萬元) 比當前的 AirPods Pro 高出 100 美元。

蘋果加足馬力拓展音訊領域，以順利推出自家耳機相關產品，先前已經下架 Sonos、Bose 和羅技 (Logitech) 競爭對手的耳機和無線揚聲器，外界預料是為音訊領域產品鋪路。