參議院多數黨領袖：分歧大且時間不足 選前難以達成任何紓困協議

參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 表示，既使川普對達成協議重燃興趣，在兩黨分歧太大以及時間不足情況下，國會很難在大選前就全面刺激方案達成共識。

麥康奈爾週五 (9 日) 在美國肯塔基州的一場活動中表示：「我相信我們確實需要另外一籃子的援助方案，但大選逐日逼近，對於方案的意見分歧仍然相當大。」

此外，他認為雖然雙方一致贊成向航空公司提供援助，但這也不太可能在未來三週內發生。

本週二 (6 日) 意外宣布將暫停兩黨協商後，川普想法很快出現大轉變，週四 (8 日) 再度表態傾向達成大規模的刺激方案。

佩洛西發言人 Drew Hammill 表示，梅努欽在和佩洛西的通話中透露，川普希望達成全面性的刺激方案。

對此，麥康奈爾認為，參議院共和黨人可能和佩洛西一樣，會成為雙方達成交易的最大阻礙，並透露共和黨多數成員中認為政府已提供足夠的刺激措施。

佩洛西和民主黨希望能夠達成 2.2 兆美元的財政刺激方案，但共和黨僅願意提供約 1.6 兆美元，因此反對民主黨的提案。

截稿前，已傳出白宮打算擴大先前提議的刺激方案規模，並在週五向佩洛西提出 1.8 兆美元的刺激方案。