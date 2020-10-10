〈紐約匯市〉白宮態度翻轉傳提高刺激規模 美元跌破50日均線 周線收黑

美元周五 (9 日) 重挫，美國總統川普日前擱置和民主黨的談判後改變口徑，尋求和民主黨達成協議，據悉共和黨已經提出規模 1.8 兆美元的紓困計畫，加重美元壓力。市場對民主黨候選人拜登勝選的預期，使人民幣受惠。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周五盤中最深挫跌 0.61% 至 93.03，是 9 月 21 日至今最低價，且為這段期間首次跌破 50 日移動平均線。自 7 月底以來，美元指數一直在 91.74 到 94.75 間波動。

美元指數過去五個交易日累計下跌 0.87%。

白宮經濟顧問庫德洛說，川普批准修訂後的一籃子計畫，「總統想達成協議，這將是一個相對廣泛的協議，但恕我無法詳細介紹」。

CIBC Capital Markets 外匯策略北美主管 Bipan Rai 說：「目前看來，至少在白宮，需要達成協議的急迫性升高。但在我們看來，關鍵問題在於參議院的共和黨人是否願意達成協議… 而他們似乎沒有團結一致。在刺激計畫前景更明朗之前，我們大致將處於停滯狀態。」

歐元兌美元升值 0.57%，報 1.1825 美元。美元兌日圓貶值跌 0.39%，報 105.60 日圓。

瑞士信貸周五表示，隨著美國大選風險日益逼近，建議做多日圓。

投資人提高押注民主黨大獲全勝的可能性，這意味著美國實施更大規模財政刺激措施的可能性升高，是近來打壓美元的力量。

對拜登勝選的預期心理也提振投資人風險胃納，推升先前壟罩在貿易戰疑慮的貨幣。

人民幣是最大受惠者，離岸人民幣兌美元攀升到 6.6778，是 2019 年 4 月來最強。

美元疲軟之際，英鎊升破 1.3 美元整數關卡，投資人對下周歐洲高峰會前達成脫歐協議的前景更加樂觀，沖淡英國經濟成長不如市場預期的壓力，英鎊兌美元勁升 0.79% 至 1.3035 美元。

英國 8 月 GDP 擴張 2.1%，是 5 月展開復甦以來最緩慢增速，大多數成長來自政府一次性的餐廳補助政策。

截至週六 (10 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.0263。-0.60%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 0.1826 美元。+0.58%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.3046 美元。+0.89%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7238 美元。+0.99%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3117 加幣。-0.61%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 105.59 日圓。-0.39%