川普想要規模超過3.4兆美元的刺激法案 白宮先提1.8兆美元

《華爾街日報》週五 (9 日) 報導，白宮正準備提出 1.8 兆美元規模的提議，但美國總統川普實際上想要規模逾 3.4 兆美元，超過兩黨曾提出的最大規模。

美國總統川普週五推文表示：「新冠紓困談判正在進行，全力以赴 (Go Big)！」Go Big 還暗示著他願意支持更大規模的法案。

川普想要規模逾 3.4 兆美元的刺激法案 (圖片：川普推特)

川普週五接受外媒專訪時不避諱提到：「說實話，我告訴你 (主持人) 一個我不會告訴任何人的事，因為這可能有助於也可能會損害談判。」

川普稱：「我希望看到一個規模更大的紓困計畫。我希望看到一個比民主黨或共和黨提供的更大的刺激計畫。」

兩黨談判至今卡關的主因就是紓困規模大小，民主黨已從原先的 3.4 兆美元降到 2.4 兆美元，但共和黨仍反對，他們原先只接受 1 兆美元的提案。

白宮本週一堅持接近 1.5 兆美元規模的提案，這低於民主黨本週提出的規模 (2.2 兆美元)，但遠高於參議院共和黨迄今為止願意支持的數額。

本週白宮與民主黨討價還價個過程中，消息人士週五向《華爾街日報》透露，白宮正準備提供 1.8 兆美元的新刺激規模，這是迄今為止與民主黨談判中白宮提出的最大紓困金規模。

美國財政部長梅努欽與眾議院議長佩洛西週五將對此進行談判。

回顧本週談判，新一輪刺激法案的談判一波三折情勢變化不斷，週一白宮與國會重啟會談華爾街重燃希望後，週二美國總統川普抨擊佩洛西沒誠意，緊急喊停白宮與民主黨間的談判至大選後。

川普抨擊佩洛西 (Nancy Pelosi) 要求高達 2.4 兆美元的刺激規模，用在經營不善、犯罪率高、民主黨控制的州，但這些錢跟新冠病毒 (COVID-19) 沒有任何關係。

週三川普又再度恢復談判，支持航空業等新紓困案，但佩洛西提出條件，沒有全面性 (大規模) 的紓困法案，就沒有獨立的 (航空業、小型企業等) 紓困案，迄今雙方仍處於談判當中。