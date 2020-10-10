全球電腦Q3出貨成長創10年來紀錄 宏碁成居家辦公趨勢最大受惠者

市調機構 Canalys 週五 (10 日) 發布最新報告，受惠於居家辦公趨勢，第三季全球共出貨 7920 萬台電腦，較去年同期成長 12.7%，是過去十年以來最強勁增幅，其中以宏碁 (2353-TW) 為最大受惠者。

居家辦公趨勢帶動下，第三季全球筆記型電腦出貨量已達到 6400 萬台，已逼近 2011 年當年累積至第 4 季時 6460 萬台的水準，而筆電與行動工作站機型 (mobile workstations) 年增率也達到 28.3%

Canalys 預估，聯想則是第三季出貨量最大的品牌，出貨量為 1930 萬台，年增 11.4%，為第三季市佔龍頭，而惠普 (HPQ-US) 則以 1870 萬台電腦排名第二，其次依序為戴爾 (DELL-US) 的 1199 萬台、蘋果 (AAPL-US) 的 637 萬台與宏碁的 563 萬台。

第三季全球前五大電腦品牌 (圖: Canalys)

Canalys 指出，宏碁是新趨勢下最大受益者，受到 Chromebook 需求動能帶動，第三季電腦出貨量達 560 萬台，年增 15%，也是市佔排名前五大品牌中成長最多的品牌。

Canalys 分析師 Ishan Dutt 表示，供應鏈已有時間穩定供貨，但消費性與商用需求仍舊龐大，第二季滿足高階市場以及大客戶需求後，目前已轉向更多國家，以及因應中小型客戶需求。

政府對電腦需求也成為一大焦點，為了因應遠距教學需求，Canalys 發現多國政府正在大規模採購電腦，預估疫情後世界各國對電腦等資訊設備的採購，將成為經濟復甦的核心動能。

Canalys 研究總監 Rushabh Doshi 說，儘管過去兩季的重點多聚焦於商用 PC 的需求，隨著年末消費旺季到來，有望帶來更多成長。

展望未來，Doshi 提到，疫情後居家辦公趨勢使工作與生活界限變得模糊，未來幾年將為電腦業者創造大量的機會，除了硬體外，針對教育或遊戲的市場也將為電腦帶來發展潛力。

Doshi 補充，除了電腦本身發展外，PC 之外，附加程式、新軟體訂閱的需求也將越來越大，資安意識也隨之上升，提供整體解決方案的業者有望因此受惠，進而改變這些企業本身的業務與結構。