中國十一長假房市熱 房市調控再增兩城

十一長假剛過，中國房市熱區緊縮調控的腳步並未停止，浙江省紹興、江蘇省徐州市接連宣布針對房市進行調控。其中，徐州市政府指出商品住宅備案價格一年內不得調整；紹興則要求新建商品住房備案價格實行「雙備案」制度，加推建案備案價格不得高於第一次備案的商品住房價格，明顯要壓抑近期漲勢過高的房價。

中國統計局數據顯示，今年以來徐州新建商品住宅銷售價格連續 8 個月出現 11% 以上的年增率；而紹興房價今年以來房價漲幅逾 13%，房價漲幅過高是地方政府推出房市調控的主因。

(圖片: AFP)

58 安居客房產研究院指出，從這兩個緊縮房市調控政策的城市來看，其目標直指穩定房價和地價。反映出房價調控作為今年調控的重要方向並未改變，只要是房價漲速過高的城市將無一例外出現調控，而土地市場作為房地產市場的晴雨表也是中國各地政府調控重點。

依照貝殼研究院統計，今年 7 月 1 日至 9 月 30 日，中國共有 44 個省市 67 次推出房地產相關政策，這些城市紛紛公布房市限售、限購政策，並提高貸款和房產轉賣門檻，以防止房市過熱。

業內人士預判，第四季中國房市保持平穩依然是房市政策的主要方向，隨著房市熱區的中國地方政府不斷推出調控政策「滅火」，中國房市整體將呈現忽冷忽熱的現象。房市過熱的城市其房價會取得有效控制，市場熱度會出現下滑，但成交量依然將保持在高檔。

隨著中國地產業在第四季將業績衝刺，部分城市和區域的購屋優惠力道可能會持續強化，提升成交量。但整體來看，在中國房市經過「金九銀十」的傳統旺季後買房的力道將會下滑，短期內很不易再形成新一波成交量高峰，換言之第四季中國房市成交量恐不如去年同期水準。

