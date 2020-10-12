〈台股盤前〉美股再次全面走揚 助攻指數向上攻堅

台股上周在台積電領軍電子股下，指數重返 12800 點之上，周線連二紅，再度站上月、季線。此外，雙十休市期間美股四大指數全數上揚，有望帶動台股再向上攻堅。

美股四大指數上週五再次全面走揚，道瓊收漲逾百點，創 8 月來最佳週表現；標普上漲 30.3 點；那指、費半分別也有 1.39%、1.78% 的漲幅。

市場消息方面，晶圓代工龍頭台積電將於 15 日召開法說，內外資看好，台積電第 4 季動能強勁，估營收季增率可達一成以上，單季挑戰半個股本，寫新猷，另外，市場將關注對 8 吋市況展望、對明年 5G 手機滲透率的預估、3 奈米等先進製程產能規劃，及在華為禁令下，潛在的供應鏈調整是否會導致重複下單風險升高。

蘋果預計在台灣時間的周三 (14 日) 凌晨 1 點舉辦第二次秋季發表會，市場認為，新 iPhone 將帶來最大換機潮，看好本月起全年將賣出 2.2 億支，有望帶動台組裝廠鴻海、和碩本季營收攀上全年最高。

汎德永業今日掛牌上市，承銷價每股 180 元，以上周四 (8 日) 興櫃均價 325 元概算，抽中一張有機會現賺逾 14 萬元，加上該公司 9 月營收約 40 億元，創歷史新高，後市備受關注。

美國總統大選倒數一個月，業界傳出，現任總統川普為拉升選情，繼制裁中芯國際之後，將再對中國科技業出重拳，包括陸製 LCD 面板、記憶體等兩大電子關鍵零組件，都進入美方最新「雷達警示區」，群創、友達、南亞科、旺宏、華邦等台廠有望迎來轉單。

法人表示，近期新台幣升值下，國際熱錢持續湧入，為台股注入資金活水，有利台股續衝萬三關卡，惟須留意，萬三附近將見技術面上的反壓。