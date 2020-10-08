〈台股盤後〉產業龍頭領漲 開高收最高12887點 創兩周新高點

美股周三全面收紅，激勵亞股今 (8) 日走揚，台股開盤即站上 12800 點，隨後在台積電、聯發科、聯電、大立光、國巨等產業龍頭股領漲下，終場大漲 140.82 點或 1.1%，收最高 12887.19 點，創近兩周新高點，周線連兩紅。

觀察權值股表現，台積電走勢續強，大漲逾 2%，重返 450 元大關，創三周來新高，聯發科也持續向上反攻，強漲近 4%，站上 670 元，填補前方缺口，鴻海也力守平盤上，大立光則因今日法說，買盤提前進駐，上漲半根漲停板，為盤勢增溫。

高價股也全面走揚，股后矽力 - KY 續強，站穩 2000 元大關，祥碩、信驊、譜瑞 - KY 皆上漲逾 3%，其餘如精測、昇佳、緯穎也守穩紅盤。

盤面則隨著各家營收公布，焦點轉向基本面良好個股，涵蓋各產業龍頭，其中，晶圓代工雙雄台積電、聯電受惠產能雙雙滿載，加上受惠中芯遭美制裁，產能可望一路滿至明年，聯電大漲逾 9%，站上 32.2 元，創下 16 年新高。

ABF 載板雙雄欣興、南電也獲青睞，今日重啟漲勢，分別上漲逾 7%、4%；被動元件龍頭國巨也因第三季營收表現亮眼，上漲近 2%，站回所有均線，遊戲股王鈊象也小漲作收。