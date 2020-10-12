【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國總統川普公開表示願意支持更大規模的新冠援助計劃，他並且表示新的刺激計畫談判正取得進展，美國首次申請失業救濟人數連續第二週下降，國慶連假期間美股漲幅介於 1 至 3％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期震盪整理。大陸媒體報導，2330 台積電已取得美國商務部許可，可以向華為供應部分產品，國慶連假期間台積電 ADR 上漲逾 4%。外傳 AMD 正就收購競爭對手賽靈思進行深入談判，賽靈思上週五大漲 14.11%，AMD 下滑 3.94%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 12,500 點至 12,600 點，壓力為 13,031 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值逼近超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 160 點附近，壓力為 170 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值在 50 附近，短線整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩 5 日線及季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為 9 月營收優、第三季財報佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫。

5.2330 台積電 9 月營收 1275.85 億元，在趕工出貨華為帶動下，加上蘋果、超微等大廠卡位搶產能，營收月增 3.8%，年增 24.9%；第三季營收 3564.26 億元，季增 14.7%，年增 21.65%，改寫去年第四季寫下的單季新高紀錄，且優於財測預期。

6.2454 聯發科 9 月合併營收月增 15.7％達 378.66 億元，較去年同期成長 61.2％，創下單月營收歷史新高。第三季合併營收 972.74 億較第二季成長 43.9％，與去年同期相較成長 44.7％，同創季度營收歷史新高。累計前三季合併營收 2257.41 億元，較去年同期成長 24.4％優於預期。

7.2308 台達電子公布 9 月合併營業額，衝上新台幣 268.04 億元，月增 6.8%，年增 14.5%，創下歷史新高紀錄，帶動第 3 季營收同步創歷史新高；第 4 季展望預期也不會太差。

8. 蘋果可望於台北時間 14 日的線上新品發表會推出首款 5G 版 iPhone，華爾街分析師和投資人普遍預期，新 iPhone 將掀起「前所未見的換機潮」，預估 18.5% 的 iPhone 使用者準備在未來一年換機，看好蘋果在本月起的會計年度全年將賣出 2.2 億支 iPhone。新 iPhone 將擴大備貨，兩大組裝廠鴻海（2317）、和碩（4938）是大贏家，本季營收都將攀上年度最高點，鴻海單季營收季增率上看五成。