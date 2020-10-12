中國10大消費性電子公司 華為奪冠

周一 (12 日) 胡潤研究院公布《2020 胡潤中國 10 大消費電子企業》顯示，華為以 1.1 兆人民幣的價值成為中國最值錢消費性電子企業。小米則以 4340 億人民幣價值排名第二，VIVO 的價值首度超過 OPPO，以 1750 億人民幣位居第三。

資料來源: 胡潤百富, 鉅亨網製表

胡潤研究院指出中國前十大消費電子企業中有 5 家做手機，且囊括前四名，以及第六名暢銷非洲的傳音；這五家公司去年智慧手機總出貨量 6.2 億支，佔全球 40%

這十大企業根據地以深圳和東莞為主，大灣區企業佔十大中的七席，當中深圳有 5 家，東莞有 2 家；其它地區則是北京有 2 家，廈門有 1 家。另外前五名只小米一家上市公司。

胡潤研究院表示這中國前 10 大消費電子企業，是依照企業市值或估值進行排名。上市公司市值按照 2020 年 9 月 30 日的收盤價計算，非上市公司估值參考已公開的、最新一輪融資估值，或參考同類上市公司估值。

胡潤指出受到美國制裁影響，華為面臨不小困難，其估值從去年的 1.2 兆人民幣下滑到 1.1 兆人民幣。華為從訊息與通訊基礎設施業務成功發展出消費電子業務，去年華為消費者業務收入年增逾 30%，佔集團總營收比例已經接近六成。

華為消費者業務以手機為主，去年華為（含榮耀）智慧手機出貨量超過 2.4 億支，全球市佔率達 18%，排在第二；至於 5G 手機市場市佔則是全球第一。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，中國消費電子領導品牌是在海外知名度最高的中國品牌，特別是華為、小米、VIVO、OPPO、聯想，及暢銷於非洲的傳音手機。

