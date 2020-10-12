新刺激政策有望 全球股債雙漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 第二次總統辯論會確認取消，儘管美國新一輪刺激法案仍陷僵局，但川普向國會呼籲再向個人發放支票、向航空業和小型企業提供救濟金，提振市場信心，美股上漲 3.8%；

2. 英國力拼在 11 月初達成與歐盟的脫歐協議，歐元區服務業採購經理人指數上升至 48.0，零售銷售月成長 4.4%，歐股上漲 2.6%。

新興市場

1. 中國央行貨幣相對正常化與經濟快速復甦等原因，推升人民幣匯率持續升高，央行將下調遠期外匯風險準備金，同時遇上十一長假，和市場引領期盼月底五中全會開啟十四五方向指引，中國股市由非必需消費、科技和健康護理類股帶動上漲 4.0%；

2. 台灣出口數據受惠於 9 月中華為、中芯拉貨效應和海外遠端工作 5G 需求，成長至 9.4%，是近兩年來第二強勁的成長力道，台股由電子股帶動上漲 3.0%。

債券市場

1. 美國有望在選前推出額外刺激政策，帶動全球股市重拾信心，美國政府債券長短期殖利率雙雙上升，且長短期利差健康上漲，美國政府債券下跌 0.5%；

2. 風險債券利差收斂，全球高收益債券上漲 1.4%，新興市場債券上漲 1.3%。

原物料、匯率

1. 美元指數下跌 0.8%，美國聯準會持續寬鬆政策的喊話與刺激政策的預期，黃金價位回到 1,930 盎司 / 美元，單週上漲 1.6%；

2. Delta 颶風肆虐墨西哥灣，導致 80% 以上產能擱置，加上股市信心提振影響，石油價格上漲 9.4%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/10/12（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/10/09）

資料來源: Bloomberg，2020/10/12（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/10/09）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國長短期公債利差將升高？

受到美國國會可能通過新一輪財政刺激法案激勵，美國 10 年公債殖利率一度衝到 0.78%，與 3 個月國庫券殖利率差距也來到 0.69%，但在美國企業債務持續升高的當下，利差難回到 3% 以上。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美國 10 年公債殖利率與 3 個月國庫券殖利率差距，2020/10/7。

2. 反壟斷報告出爐，科技公司下神壇？

美國眾議院司法委員會反壟斷小組發佈報告，表示 Amazon、Apple、Google 與 FB 等公司享有壟斷權力，選後國會可能因此修改反托拉斯法，但科技巨頭分拆難度高，如同微軟輕輕放下機率高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/10/7。

3. 中國數據可望全面復甦

中國十一長假出遊人數暴增，國內旅遊數量快速成長，有助國內零售銷售數據跟上早已反彈的製造業，帶動中國國內數據全面復甦。

資料來源： Bloomberg、MoC&T and Citi Research，「鉅亨買基金」整理， 2020/10/11。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/10/07。

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30