〈台股盤中〉大立光重挫拖累 開高走低萬三關卡前多方情怯

隨著台幣今 (12) 日早盤持續狂飆超過 3 角，為資金行情添熱度，推升台股指數大漲超過百點，最高來到 12997 點，再次逼近萬三大關，而強勢族群輪動，轉由太陽能、砷化鎵族群接棒維繫人氣，惟股王大立光重挫超過 8%，台股衝萬三之際有壓，盤中漲點收斂至 60 點左右。

法人指出，台股一路反彈並站穩季線，表現較預期強勢，不過，由於上檔萬三套牢賣壓重，預料指數續攻力道有限，接下來選股優於選市。

從細族群來看，太陽能股全面啟動，達能、安集和國碩攻上漲停板，碩禾、元晶漲逾 8%，茂迪漲逾 3%，聯合再生和太極漲逾 2%。

砷化鎵族群在漲多整理後，今日再度明顯轉強，又以高價股穩懋領漲，一度漲逾半根停板站上 300 元關卡，宏捷科漲近 4%，聯亞也漲近 3%。

市場傳出，美國總統川普繼制裁中芯國際後，可能將再對陸製 LCD 面板、記憶體等兩大電子關鍵零組件出手，相關台廠有望迎來轉單效應，華邦電、南亞科和晶豪科等盤中漲逾 2.5% 反映消息面。

受惠 PC、筆電和 Chromebook 拉貨潮，MOSFET 產品出貨暢旺，激勵相關業者持續走強，富鼎續漲逾 7%，大中漲半根停板。

不過，今日股王大立光破底重挫逼近 9%，壓抑多頭信心，原因在於其第三季財報旺季不旺，而大立光在法說中更坦言看不到 11 月，且第三季已面臨大客戶完全取消訂單的窘境。

所幸，台積電續漲 1%、聯電紅盤附近震盪，元大投顧指出，13031 的高點近在咫尺，短線半導體領頭羊不得脫隊。

永豐投顧則指出，內外資偏多布局，加上近期融資小增、融券大增，整體籌碼對多方有利，因此，隨著近期量能擴增、均線轉為多頭，看好大盤仍有持續反彈機會。