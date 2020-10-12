聯發科手握5G晶片、蘋果訂單 外資上調目標價至760元

外資報告指出，聯發科 (2454-TW) 受惠 5G 晶片出貨續旺，以及成長型產品 PMIC、ASIC 與 WiFi 產品支撐，第四季營收僅季減個位數，明後年更可取得蘋果 (AAPL-US) 訂單，因此維持買進評等，上調目標價至 760 元。

外資表示，由於輝達 (NVDA-US) 新款 GPU 需求強勁，三星 8 奈米產能滿載，產生排擠效應，導致高通 (QCOM-US) 低階晶片 S4350 供給受限，加上中國品牌持續推出人民幣 999 元的低價手機，都帶給聯發科 5G 晶片更多機會。

外資認為，儘管市場擔心高通可能會獲得美方許可，恢復向華為供貨，但美方批准高通恢復出貨，將不會是近期事件。

此外，外資看好，聯發科 4G Modem 具有競爭能力，可望在 2022 年切入 Apple Watch 與 iPhone SE，聯發科也將擴充 500 至 1000 名工程師，並上修明、後年的資本支出，滿足蘋果需求。

外資預估，聯發科第四季營收僅季減 4%，站穩 900 億元大關，全年營收達 3180 億元，年增約 3 成，明、後年營收達 3500、4000 億元，今、明與後年每股純益達 28 元、32 元與 46 元。