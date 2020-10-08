禁令影響有限 聯發科9月營收續寫新高 Q3達972.74億元飛越財測高標

IC 設計龍頭廠聯發科 (2454-TW) 今 (8) 日公布 9 月、第三季營收，達 378.66 億、972.74 億元；受惠全產品線旺季效應發威，聯發科 9 月營收續寫新高，超出市場預期，顯現華為禁令影響有限，第三季營收也高於財測高標 879 億元，超出幅度高達 1 成以上，同寫單季新高。

聯發科 9 月營收 378.66 億元，月增 15.74%，年增 61.18%，第三季營收 972.74 億元，季增 43.89%，年增 44.7%，累計前三季營收 2257.41 億元，年增 24.37%。

聯發科原先預期，以美元對台幣匯率 1 比 29.2 計算，第三季營收約 825-879 億元，季增 22-30%，年增 23-31%；聯發科指出，受惠行動運算、成長型以及智慧家庭平台三大產品線全面成長，帶動營收創高。

外資先前認為，隨著華為禁令自 9 月 15 日開始發酵，聯發科 9 月營收成長動能恐受限，但近期隨著美方制裁中芯，市場看好，短期高通 (QCOM-US)4G、5G 手機晶片恐無搭配的電源管理晶片，市場出現缺口，聯發科可望進一步擴大市占。

法人預期，由於各大 8 吋晶圓廠產能塞爆，加上產能轉換時程，高通明年上半年才有可能解決產能問題，因此，聯發科今年第四季至明年第一季將獲得轉單，5G 晶片出貨可望續強。