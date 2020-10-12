【富蘭克林】刺激政策期待升溫，股債ETF同步吸金

彭博資訊 ETF 統計：寬鬆政策前景向好，資金主要流入美國固定收益型 ETF

川普確診後迅速出院緩解市場憂慮，一度喊停的刺激法案談判，也在川普改口後迅速帶動市場情緒轉好，同時聯準會官員稱還有貨幣政策空間，將評估進一步購債計畫，風險偏好升溫，激勵全球股市普遍上揚，近週股債型 ETF 均持續吸引資金流入，依據彭博資訊統計，截至 2020/10/9 過去一週 ETF 基金淨流量顯示，整體股票型 ETF 資金近週淨流入 141.7 億美元，其中主要流入美國與全球股票型 ETF，近週資金分別淨流入 80.3 億與 29.3 億美元，日本股票型 ETF 近週資金淨流入 12.1 億美元，新興市場及亞太股票型 ETF 近週資金分別淨流入 4.9 億、4.6 億美元，歐洲股票型 ETF 近週小幅淨流入 1.7 億美元，而中國股票型 ETF 近週則淨流出 0.6 億美元最多。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，擺脫九月以來的市場震盪，全球股市在經濟回溫及寬鬆政策期待下連兩週上漲，儘管全球多國新增確診人數攀升讓政府必須提高防疫等級，但住院率及死亡率遠低於疫情爆發初期，輔以市場對疫苗試驗結果的期待，疫情對市場的影響鈍化。展望後市，11/3 美國選舉、美國財政刺激政策協商及財報等消息面將持續主導盤勢，建議投資人採取多元布局策略，包括納入高評級債券及美國平衡型基金，降低投組波動，並透過分批加碼及定期定額美股及新興亞股，靜待美國選舉變數消散後的基本面行情。近期拜登民調領先川普的幅度擴大，降低出現爭議性選舉結果或結果延後出爐的可能，市場預期民主黨全面執政機率升高，有望推出比目前研擬 2.2 兆美元更大規模的財政刺激政策，有助提振美國經濟，激勵內需、基礎建設等傳產股與新興股市轉強，而財政赤字擴大將壓抑美元，引導資金回流新興股市，但若民主黨全面執政，未來政策方向有可能出現較大變動 (例如加稅)，須留意政策細節，建議投資人樂觀中仍需保有風險意識。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅指出，無論是採取單一支付者制度的歐洲及日本，或是美國管理醫療機構均有意壓低藥品成本，預期將使產業持續面臨溫和的藥價逆風，若由民主黨取得國會多數，可能會有更廣泛的醫療改革政策推出，但預期雖有頭條風險，部分尖銳的改革提案卻不易實施，將密切關注情勢發展。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，雲端運算成本的降低，使許多科技發展成為可能，預估雲端運算長線商機上看 3~5 兆美元，且成長期可望延續很長時間，目前布局除了耳熟能詳的亞馬遜、微軟等大型龍頭企業之外，持續在市場關注度較少，但具有龐大發展空間的潛力股中尋找投資機會。

亞洲股市外資動向與陸股北上 / 南下資金

美國刺激政策帶動市場情緒，輔以經濟數據持續回升，支撐近週新興市場普遍上揚，過去一週外資於亞股買多賣少，以台灣股市買超 11.2 億美元最多，南韓股市買超 8.7 億美元居次，於印度股市買超 4.9 美億，而泰國股市和印尼股市則遭遇調節，分別賣超 2.4 億、1.5 億美元。滬港通北上資金淨流入 112.6 億人民幣、南下資金淨流入 24.3 億人民幣。(附表三、四)

過去一週整體固定收益型 ETF 資金淨流入 128.7 億美元，以淨流入美國固定收益型 ETF 101.3 億美元最多，新興市場固定收益型 ETF 資金淨流入 8.3 億美元居次，全球固定收益型 ETF 淨流入 8.2 億美元，新興 (當地貨幣) 固定受益型 ETF 小幅淨流入 0.1 億美元，歐洲固定收益型 ETF 淨流出 3.3 億美元最多；以投資信評類別觀察，投資等級債 ETF，近週資金淨流入 76.7 億美元，高收益債券 ETF 資金近週淨流入 36.3 億美元，較前週大幅回升。(附表五)

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，面對市場動盪，預期伊斯蘭債的防禦特性仍將繼續維持，目前許多企業的債務品質和獲利持續改善，尤其伊斯蘭債市持續在發展，提供基金經理人更多的投資選擇，提供更好的分散和健全的投資組合的選擇，目前適度提高現金比重，以防禦可能的不對稱風險。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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