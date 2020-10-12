海空運市況火熱貨攬業同受惠 台驊9月營收衝次高 Q3寫新高

繼中菲行 (5609-TW) 日前公布第三季營收 52.93 億元，創單季第三高後，以海運為主力的貨物承攬業者台驊 (2636-TW) ，今 (12) 日也公布 9 月營收衝上 13.99 億元，月增 10.53%，年增 51.16%，創單月次高，推升第三季營收達 38.88 億元，年增 34.24%，續寫單季新高；展望第四季，台驊樂觀看待，海運和空運運價續維持高檔可期。

第三季海運市況火熱，台驊 9 月海運業務營收 8.58 億元，年增幅高達 70.7%，是推升整體營運的主要動能，第三季海運營收 23.96 億元，年增 43.94%。

台驊說明，第三季海運需求受惠防疫物資、居家辦公、工廠復工、跨境電商及傳統旺季補貨潮等，強勁成長，尤其美國線消化大量艙位和貨櫃，造成其他航線供給減少，航運市場面臨缺櫃及缺艙，使美國、歐洲、中東、印度、南美和紐澳等航線全面調漲運費，進入第四季後運價可望持續維持高檔。

空運業務方面，由於今年多數電子新品於第四季上市，帶動第三季亞洲區間電子零組件運輸需求成長，加上疫情衍生的遠距通訊和宅經濟增加筆電及相關電子產品消費需求，台驊 9 月空運營收 4.02 元，年增 37.95%，第三季空運營收 10.82 億元，年增 30.25%。

進入 10 月後，為空運傳統電子產品出貨旺季，包括半導體、伺服器、手機及筆電等相關電子產品，運輸需求有望逐月成長，台驊表示，目前航空艙位供給仍吃緊，價量雙漲可期。