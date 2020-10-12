〈東洋新冠疫苗〉擁三大優勢 德藥商主動登門尋採購案

東洋 (4105-TW) 今 (12) 日宣布，取得德國 BioNTech 的新冠疫苗授權書，據了解，德藥廠看準東洋三個優勢，包括公費流感疫苗政府標案經驗、提出完整冷鏈物流配送計畫，及過去代理藥品安全性檢測 (PV) 經驗，因此間接與東洋聯繫，並花約半年時間完成授權案，台灣也成日本後，亞洲唯二新冠疫苗供應國。

BioNTech 在今年 7 月底，與日本政府 1.2 萬劑新冠疫苗合約後，陸續與其他國家接洽，輾轉得知東洋具備代理藥品、疫苗經驗，並透過中間人與東洋接洽。

目前，全球共有四支新冠疫苗進入三期臨床試驗，包括 BioNTech 的 mRNA 新冠疫苗、AstraZeneca 與牛津大學合作的 ChAdOx1、Moderna 的 mRNA 候選疫苗及 Sanofi 與葛蘭素史克 (GSK) 共同開發的 DNA 疫苗。

總經理施俊良表示，今年 5、6 月時就與 BioNTech 接觸，並提出台灣至少需要 1500 萬人施打疫苗、涵蓋率達 62.5%，才能有效達到防疫效果，若以每人需施打兩劑計算，台灣至少需要 3000 萬劑疫苗，加上 Moderna 與 BioNTech 在台灣沒有設立子公司，談判上較有優勢。

此外，東洋具有三大優勢，讓德商願意合作，施俊良指出，在此次授權案上，由於該新冠疫苗需透過冷鏈物流配送，因此計畫書上，提出已與相關廠商洽談合作模式；在四價流感疫苗方面，東洋 2018 年開始代理澳洲四價流感疫苗，且睽違兩年再度得標公費流感疫苗招標案；以及東洋過去代理數十種美國藥品進口，在藥品上市安全性檢測項目，具有完整配套措施。