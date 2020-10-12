瑞軒電視、電競顯示器需求暢旺 Q3營收年增逾2成攀近7季新高

瑞軒 (2489-TW) 今 (12) 日公告 9 月營收，受惠中國、歐美客戶復工，加上終端市場需求回溫，瑞軒第 3 季營收達 45.79 億元，季增 13.87%、年增 21.43%，為近 7 季新高，展望第 4 季，瑞軒看好電視、電競顯示器等出貨動能延續，訂單能見度已可看到 11 月，10、11 月營運可望維持 9 月高檔。

瑞軒 9 月合併營收達 18.74 億元，月增 34.42%、年增 18.55%，為近 23 個月新高，累計今年前 9 個月營收達 115.69 億元、年增 4.94%。

瑞軒表示，第 3 季是傳統電視銷售旺季，中國、歐美品牌廠商也積極備貨，讓整體電視及電競顯示器訂單出貨量大增，其中，9 月在宅經濟發酵下，單月電視及電競顯示器出貨量衝上 50 萬台，月增 42%，滑鼠、Webcam 等電腦周邊產品出貨也達 125 萬個。

瑞軒指出，肺炎疫情意外推升遠距教學、居家工作風潮，帶動第 3 季電腦相關產品銷售，加上面板景氣回溫、報價上揚、下游電視品牌廠拉貨熱潮等因素，對第 4 季保持樂觀審慎態度，估 10、11 月營運可望維持 9 月高檔。

研調機構集邦 (TrendForce) 日前也統計，第 3 季電視出貨量達 6205 萬台，季增 38.8%、年增 12.9%，創下單季歷史新高，預期第 4 季在品牌廠拉貨帶動下，出貨量將再季增 4%，達 6453 萬台，有利電視組裝供應鏈營運。