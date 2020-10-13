 1

〈美股盤後〉5G iPhone問世前夕蘋果狂飆 那指創一個月來最強表現

鉅亨網編譯羅昀玫
5G iPhone問世前夕蘋果狂飆 那指創一個月來最強表現 (圖片：AFP)
5G iPhone問世前夕蘋果狂飆 那指創一個月來最強表現 (圖片：AFP)
Tag
美股盤後標普那指費半道瓊新冠羅素 2000奧巴馬醫改新冠肺炎COVID-19美國陰性新冠病毒新冠疫情刺激法案大法官紓困案蘋果發表會會員日亞馬遜科技iPhone 12川普拜登股神巴菲特FTCDisney+美債殖利率小型股Q3財報季台積電

美股第三季財報周本周開跑，週一 (12 日) 科技股強勢大漲， 5G iPhone 問世前夕，蘋果股價狂飆逾 6%，亞馬遜在一年一度會員日前勁揚，道瓊上漲逾 250 點，那指收紅 2.7%，創 9 月 9 日以來最佳表現。

華爾街繼續關注即將到來的美國總統大選，以及兩黨新紓困案談判。

路透社 / Ipsos 最新民調顯示，民主黨候選人拜登在威斯康星州和賓夕法尼亞州領先川普高達 7%，這可能暗示 11 月美國大選的勝選者。

距離美國總統大選日僅三周之遙，川普與拜登在競選活動上加足馬力。白宮醫生週二透露，川普已連續幾天檢測為陰性，對其他人不再具有傳染性。拜登競選團隊週一表示，拜登今再度檢測結果，仍呈陰性。

白宮上週五將紓困規模提高至 1.8 兆美元，但仍與民主黨希望的 2.2 兆美元有所落差，因此拒絕該提案。

川普提名巴雷特 (Amy Coney Barrett) 以遞補最高法院大法官金斯伯格 (Ruth Bader Ginsburg) 病逝後的空缺，週一參議院聽證會上，民主黨團結一致抨擊保守派巴雷特威脅奧巴馬醫改存續。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3761 萬例，死亡數突破 107 萬例。美國累計確診超過 777 萬例，累計死亡數超過 21.4 萬。

週一 (12 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 250.62 點，或 0.88%，收 28,837.52 點。
  • 標普 500 指數上漲 57.09 點，或 1.64%，收 3,534.22 點。
  • 那斯達克指數上漲 296.31 點，或 2.56%，收 11,876.26 點。
  • 費城半導體指數上漲 35.44 點，或 1.48%，收 2,433.48 點。
S
S 標普所有板塊僅材料板塊收黑，資訊科技、通訊服務和非必需消費品領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎全線衝高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 6.35%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.75%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.58%；臉書 (FB-US) 上漲 4.27%。

道瓊成分股多收紅。高盛 (GS-US) 上漲 3.17%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.62%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 2.31%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.58%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.28%。

費半連續四個交易收漲，以 NVIDIA 領漲。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.37%；AMD (AMD-US) 上漲 1.43%；美光 (MU-US) 上漲 1.58%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.01%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.46%；應材 (AMAT-US) 上漲 2.20%。

台股 ADR 集體收紅。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.67%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.42%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.14%。

焦點個股消息

iPhone 12 發布會前夕，蘋果 (AAPL-US) 上漲 6.35% 至每股 124.40 美元。周一創自 7 月 31 日以來的最大漲幅，摩根士丹利數據顯示，在蘋果新機發布會後的 6 個月中，蘋果平均股價優於標普 500 指數。

(圖片：AFP)
iPhone 12 發布會台北時間周三凌晨即將登場。(圖片：蘋果)

全球最大電商購物節 Amazon 會員日即將起跑，於台灣時間 10 月 13 日登場，限時兩天。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.75% 至每股 3,442.93 美元

台積電本週四 (15 日) 將舉行法說會，法人樂觀看待第四季營收成長，料將季增達 10%，台積電 ADR 週一上漲 2.42% 至每股 90.91 美元，刷歷史新高。

股神巴菲特門徒抄底因疫情陷入低谷的 Dillards 百貨公司，其股價大漲 27.02% 至每股 53.45 美元。根據一份提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，波克夏最高投資主管 Ted Weschler 已認購超過 100 萬股，約佔已發行股的 5.89%。

美國監管機構 (FTC) 考慮強制要求 Google 出售旗下 Chrome 瀏覽器業務，母公司 Alphabet (GOOGL-US) 不受此消息影響，隨周一大盤上漲 3.58%。

迪士尼 (DIS-US) 收盤近乎持平，盤後股價漲逾 5%。該公司盤後宣佈重組其媒體和娛樂部門，加快直接面向消費者的戰略，將媒體業務部門集中到一個單獨的機構，負責內容分發、廣告銷售和 Disney+。

華爾街分析

摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson 研判，目前有足夠的刺激措施使我們度過年底，而不會造成二次衰退的風險，最終，無論誰贏得大選，到明年第一季，我們可能還會有額外的紓困措施，以確保復甦能繼續下去。

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 表示，上周市場行情似乎顯示人們選舉結果定價，同時出台更多刺激措施的可能性越來越大，這反映在羅素 2000 等小型股表現突出和美債殖利率上升上。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 提到：「投資者對本週的情況表示樂觀，儘管刺激措施不足，但美國消費者仍會繼續購物，而 iPhone 12 發布將引發強勁的需求。」

Edward Moya 預期：「Q3 財報季將是一個喜憂參半的時刻，但顯示出經濟正朝著正確的方向發展，儘管缺乏國會的支持也表現良好。」

相關個股

台積電2330中華電2412日月光投控3711蘋果US-AAPL微軟US-MSFT亞馬遜US-AMZNGoogleUS-GOOGL臉書US-FB高盛US-GSWalgreenUS-WBA卡特彼勒US-CATDow Inc.US-DOW思科US-CSCONvidiaUS-NVDAAMDUS-AMD美光US-MU英特爾US-INTC高通US-QCOM阿瑪達房地US-AMAT聯電US-UMC台積電US-TSM日月光US-ASX中華電信US-CHT迪士尼US-DIS

相關新聞